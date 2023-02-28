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"Демарш надо устроить окружению Саакашвили" – "Грузинская мечта" недовольна позицией ЕС

"Демарш надо устроить окружению Саакашвили" – "Грузинская мечта" недовольна позицией ЕС

В правящей партии Грузии недовольны позицией европейских государств 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T14:26+0400

2023-02-28T14:26+0400

2023-02-28T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Странам-членам ЕС следовало бы устроить демарш окружению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которое спекулирует состоянием его здоровья, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром накануне передали министру юстиции Грузии Рати Брегадзе официальный демарш стран-членов ЕС, которые встревожены ухудшением состояния здоровья экс-президента. По словам Герчинского, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза. При этом Вольский отметил, что позиция суда по указанному вопросу является объективной и справедливой. "Как они (сторонники Саакашвили – ред.) представляют, что власти, правительство, министр юстиции могут повлиять на суд?.. Суд рассматривает фактические обстоятельства и принимает соответствующее решение", – подчеркнул он. По мнению депутата от "Грузинской мечты" Михаила Сарджвеладзе, несмотря на высокий интерес к состоянию Саакашвили, послы или конкретные лица, которые заинтересованы данной темой, могут не владеть точной информацией. Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди">>"Факт, что со стороны Саакашвили, его сторонников, болельщиков есть попытки как-то искусственно создать такую проблему со здоровьем, которая в последствии даст возможность высказать аргументы, на основании которых потребуют его освобождения", – заявил Сарджвеладзе.Как отметил депутат, было бы хорошо, если бы информация по поводу состояния Саакашвили распространялась исключительно достоверная. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, швеция, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, грузинская мечта, тбилисский городской суд