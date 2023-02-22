https://sputnik-georgia.ru/20230222/sostoyanie-saakashvili-ukhudshaetsya--vrachi-kliniki-vivamedi-275156671.html

Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди"

Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди"

Саакашвили обвинил врачей клиники в том, что они отказались лечить его главные заболевания 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T19:44+0400

2023-02-22T19:44+0400

2023-02-22T19:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Состояние осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается, и главная причина – плохое питание, заявили на пресс-конференции врачи клиники "Вивамеди", где пациент проходит лечение. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Адвокаты экс-президента пытаются добиться для него освобождения или отсрочки наказания. После отказа Тбилисского городского суда они решили подать апелляцию. По ее словам, у Саакашвили боли в конечностях, он в основном лежит. "Мы всячески ему помогаем, но боль остается", – сказала Даварашвили. Большой проблемой она назвала несбалансированное питание Саакашвили. При этом Даварашвили отметила, что пациент усваивает эту еду. "Рвота и тошнота наблюдаются очень редко, но это несбалансированное питание нам очень мешает", – сказала Даварашвили. Потеря веса не повод для прецедента – Кобахидзе об иске Саакашвили в ЕСПЧ>>При этом она отметила, что врачи не могут насильно изменить питание экс-президента. "Пациент не в том состоянии, чтобы мы начали парентеральное питание или поставили капельницу. Он находится в ясном сознании и свободно входит в контакт. Мы ничего не можем сделать", – сказала Даварашвили. По ее словам, если до октября 2022 года Саакашвили ел хотя бы многообразную пищу, то после все изменилось. "С октября началось ухудшение, снижение веса. До октября этот пациент принимал пищу, пусть это и не была калорийная пища, но разнообразная и в нее входили супы, бутерброды, икра и рыба. С октября мы не можем добиться и этого, поэтому и такое снижение", – сказала Даварашвили. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>В тоже время она отметила, что Саакашвили следует указаниям врачей. "Мы объяснили пациенту, что обязательно надо есть салаты и, безусловно, пациент верит тому, что мы говорим. Я не могу сказать, что он не следует указаниям и не учитывает их", – сказала Даварашвили. Других проблем у экс-президента Грузии, по словам его лечащего врача, нет. Врачи могут корректировать незначительные изменения в анализах крови и биохимических анализах, а гемодинамические и респираторные показатели стабильны. В тоже время эндокринолог Софо Мебуке отметила, что Саакашвили не принимает даже трети необходимых в день калорий. Видеозаписью с Саакашвили заинтересовалась Служба по защите персональных данных>>"Михаил Саакашвили фактически каждый день находится в режиме отрицательного энергетического баланса, что означает, что он принимает треть или четверть необходимых для нормального функционирования организма калорий и намного меньше, чем необходимо для сохранения веса", – сказала Мебуке. По ее словам, рацион экс-президента составляет 300-400 калорий при дневной норме 1,7 тысячи. "Он продолжает питаться выбранными по своему желанию продуктами. Тут же хочу отметить, что есть определенные эндокринологические патологии, для которых характерно снижение аппетита и это основной симптом, но соответствующие клинико-лабораторные и высокотехнологические исследования исключили генезис органа и причину снижения аппетита", – сказала Мебуке. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Причиной снижения аппетита она назвала его психоэмоциональное состояние. "Это феномен снижения аппетита, развившийся на психоэмоциональном субъективном фоне, который вызван, как он сам отмечает, моментом принудительного лишения свободы", – сказала Мебуке. На пресс-конференцию врачей "Вивамеди" Саакашвили отреагировал обвинениями в их адрес. Он назвал враньем названные врачами причины ухудшения состояния его здоровья и заявил, что врачи клиники отказались лечить его главные заболевания: отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию. МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили>>"Никто не хочет жить больше, чем я", – говорится в посте на странице Саакашвили в соцсети. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Дела Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы."Нацдвижение" открыло штаб по освобождению Саакашвили>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, украина, тбилиси, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, еспч