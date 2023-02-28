https://sputnik-georgia.ru/20230228/eto-okhota-na-vedm--oppozitsionnyy-deputat-o-proekte-zakona-ob-inoagentakh-v--gruzii-275339969.html
"Это охота на ведьм" – оппозиционный депутат о проекте закона об иноагентах в Грузии
"Это охота на ведьм" – оппозиционный депутат о проекте закона об иноагентах в Грузии
Нацвлишвили резко раскритиковала представленные в парламенте законопроекты 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T19:34+0400
2023-02-28T19:34+0400
2023-02-28T19:34+0400
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саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
венецианская комиссия
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Принятие нашумевшего законопроекта об иноагентах в Грузии подвергнет страну международной изоляции и нанесет удар по ее имиджу, заявила депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили. В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". "Грузинская мечта" занимается диверсией европейского будущего Грузии, считает она. "Ряд международных партнеров и фондов сделали открытое заявление о том, что сотрудничество, включающее многомиллионную помощь грузинскому народу, не может продолжаться в прежнем режиме, поэтому принятие этого закона нанесет удар по государству и каждому его гражданину", – подчеркнула Нацвлишвили. Категорически против принятия в стране закона об иноагентах ранее выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили и объявила о намерении воспользоваться правом вето. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Между тем к принятию обоих законопроектов в первом чтении уже готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, анна нацвлишвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта, венецианская комиссия
политика, грузия, новости, тбилиси, сша, анна нацвлишвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта, венецианская комиссия
"Это охота на ведьм" – оппозиционный депутат о проекте закона об иноагентах в Грузии
Нацвлишвили резко раскритиковала представленные в парламенте законопроекты
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Принятие нашумевшего законопроекта об иноагентах в Грузии подвергнет страну международной изоляции и нанесет удар по ее имиджу, заявила депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили.
В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".
"Лело" продолжает консультации с представителями гражданского общества в связи с законопроектом, который называется "законопроект охоты на ведьм" и который грозит Грузии международной изоляцией. У "Грузинской мечты" нет мандата подвергнуть Грузию международной изоляции", – заявила Нацвлишвили.
"Грузинская мечта" занимается диверсией европейского будущего Грузии, считает она.
"Ряд международных партнеров и фондов сделали открытое заявление о том, что сотрудничество, включающее многомиллионную помощь грузинскому народу, не может продолжаться в прежнем режиме, поэтому принятие этого закона нанесет удар по государству и каждому его гражданину", – подчеркнула Нацвлишвили.
Категорически против принятия в стране закона об иноагентах ранее выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили и объявила о намерении воспользоваться правом вето.
Между тем к принятию обоих законопроектов в первом чтении уже готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки.
Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии.
Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным.
Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.
Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.