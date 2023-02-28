https://sputnik-georgia.ru/20230228/glavnyy-seysmolog-gruzii-nazvala-prichinu-opolznya-v-tsentre-tbilisi-275340220.html

Главный сейсмолог Грузии назвала причину оползня в центре Тбилиси

Главный сейсмолог Грузии назвала причину оползня в центре Тбилиси

Накануне на улице Табидзе в районе Ваке сошел оползень, специалисты изучают причины 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T18:13+0400

2023-02-28T18:13+0400

2023-02-28T18:13+0400

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тея годоладзе

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Руководитель института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе считает, что оползень на улице Т. Табидзе возник из-за того, что склон перегружен зданиями и строительными работами. В Тбилиси 27 февраля обрушился склон горы. Как ранее заявили в столичной мэрии, специалисты уже приступили к изучению случая, который произошел на улице Тициана Табидзе, 24, в районе Ваке. Специалист отмечает, что район Ваке не подходит для такого строительства. По мнению Годоладзе, расщелину на улице Табидзе не мог вызвать лишь локальный разрез скалы, причина заключается в том, что район Ваке перегружен. "Зачем нам землетрясение! Нам и без землетрясения удается самоликвидация!", – отметила Годоладзе. В Тбилиси сошел оползень – специалисты устанавливают причину>>Сейсмолог обещает со следующей недели начать онлайн-включения и рассказывать о ситуации в городе. На месте происшествия находились представители соответствующих служб мэрии Тбилиси, Национального агентства окружающей среды, муниципальной лаборатории столицы и Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Они изучают причину обрушения земельной массы. В мэрии Тбилиси обещают принять соответствующее решение на основе первичного заключения экспертов. Мэрия Тбилиси выразила готовность, в случае необходимости в целях безопасности, обеспечить местных жителей временным жильем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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