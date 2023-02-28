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Грузинские регбисты готовятся к полуфиналу чемпионата Европы

Грузинские регбисты готовятся к полуфиналу чемпионата Европы

Команды-победители полуфинала сыграют в финале 19 марта в 23:00 по тбилисскому времени в испанском городе Бадахос 28.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби в составе 33 игроков провела на базе "Шевардени" в Тбилиси тренировку к полуфинальному матчу чемпионата Европы по регби 2023 года – 5 марта на стадионе "Авчала" Грузия встретится со сборной Румынии. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Начало игры в 16:00. В расширенном составе игроков есть небольшие изменения. Вместо Вахтанга Абдаладзе сыграет Сандро Кунтелия, который присоединился к команде после травмы к матчу с Испанией, но он так и не вышел на поле. Вместо Михаила Алания Леван Майсашвили вызвал Тенгиза Перанидзе, дебютировавшего за сборную в мачте против Уругвая. Расширенный состав сборной Грузии: Во втором полуфинале встретятся команды Португалии и Испании 4 марта. Команды-победители полуфинала сыграют в финале 19 марта в 23:00 по тбилисскому времени в испанском городе Бадахос, а матч за третье место начнется там же в 20:15. В этом году в розыгрыше чемпионата Европы по регби сборная Грузии выиграла три матча из трех: дома против Германии (75:12), на выезде против Нидерландов (40:8) и Испании (41:3). Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы >>Первое место в группе А предоставило борджгалоснеби право провести полуфинальную игру в родных стенах. По правилам турнира, команда, занявшая второе место в группе B, встречается со сборной, расположившейся на первом месте в группе А – Грузией. Второе место в группе B заняла Румыния, проигравшая Португалии 20:38.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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