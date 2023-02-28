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Грузинские регбисты готовятся к полуфиналу чемпионата Европы
Грузинские регбисты готовятся к полуфиналу чемпионата Европы
Команды-победители полуфинала сыграют в финале 19 марта в 23:00 по тбилисскому времени в испанском городе Бадахос 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби в составе 33 игроков провела на базе "Шевардени" в Тбилиси тренировку к полуфинальному матчу чемпионата Европы по регби 2023 года – 5 марта на стадионе "Авчала" Грузия встретится со сборной Румынии. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Начало игры в 16:00. В расширенном составе игроков есть небольшие изменения. Вместо Вахтанга Абдаладзе сыграет Сандро Кунтелия, который присоединился к команде после травмы к матчу с Испанией, но он так и не вышел на поле. Вместо Михаила Алания Леван Майсашвили вызвал Тенгиза Перанидзе, дебютировавшего за сборную в мачте против Уругвая. Расширенный состав сборной Грузии: Во втором полуфинале встретятся команды Португалии и Испании 4 марта. Команды-победители полуфинала сыграют в финале 19 марта в 23:00 по тбилисскому времени в испанском городе Бадахос, а матч за третье место начнется там же в 20:15. В этом году в розыгрыше чемпионата Европы по регби сборная Грузии выиграла три матча из трех: дома против Германии (75:12), на выезде против Нидерландов (40:8) и Испании (41:3). Определился соперник сборной Грузии по регби в полуфинале чемпионата Европы >>Первое место в группе А предоставило борджгалоснеби право провести полуфинальную игру в родных стенах. По правилам турнира, команда, занявшая второе место в группе B, встречается со сборной, расположившейся на первом месте в группе А – Грузией. Второе место в группе B заняла Румыния, проигравшая Португалии 20:38.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, испания, румыния, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Грузинские регбисты готовятся к полуфиналу чемпионата Европы
07:32 28.02.2023 (обновлено: 08:18 28.02.2023)
Команды-победители полуфинала сыграют в финале 19 марта в 23:00 по тбилисскому времени в испанском городе Бадахос
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби в составе 33 игроков провела на базе "Шевардени" в Тбилиси тренировку к полуфинальному матчу чемпионата Европы по регби 2023 года – 5 марта на стадионе "Авчала" Грузия встретится со сборной Румынии.
Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула.
Начало игры в 16:00. В расширенном составе игроков есть небольшие изменения. Вместо Вахтанга Абдаладзе сыграет Сандро Кунтелия, который присоединился к команде после травмы к матчу с Испанией, но он так и не вышел на поле. Вместо Михаила Алания Леван Майсашвили вызвал Тенгиза Перанидзе, дебютировавшего за сборную в мачте против Уругвая.
Расширенный состав сборной Грузии:
Столбы: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс", ); Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Александр Кунтелия ("Ла-Рошель");
Хукеры: Шалва Мамукашвили ("Черный лев"), Георгий Чкоидзе ("Черный лев"), Тенгиз Замтарадзе ("Черный лев");
Вторая линия: Котэ Микутадзе ("Байон"), Нодар Чеишвили ("Черный лев"), Ладо Чачанидзе ("Никогда"), Михаил Бабунашвили ("Черный лев" );
Третья линия: Отар Гиоргадзе ("Монтобани"), Бека Сагинадзе ("Лион"), Георгий Цуцкиридзе ("Стад Франс"), Торнике Джалагония (" Биарриц"), Михаил Гачечиладзе ("Черный лев");
Скрам-хавы: Васил Лобжанидзе ("Брив"), Гела Апрасидзе ("Монпелье"), Тенгиз Перанидзе ("Черный лев"); Тедо Абжандадзе ("Монтобани"), Лука Маткава ("Черный лев",);
Флай-хавы: Георгий Квеселадзе ("Глостер"), Деме Тапладзе ("Черный лев"), Торнике Кахоидзе ("Черный лев"), Мераб Шарикадзе ("Черный лев");
Вингеры: Сандро Тодуа ("Черный лев"), Ака Табуцадзе ("Черный лев"), Отар Лашхи ("Черный лев");
Фулбэки: Лаша Хмаладзе ("Черный лев"), Мириан Модебадзе ("Черный лев"), Давид Ниниашвили ("Лион").
Во втором полуфинале встретятся команды Португалии и Испании 4 марта. Команды-победители полуфинала сыграют в финале 19 марта в 23:00 по тбилисскому времени в испанском городе Бадахос, а матч за третье место начнется там же в 20:15.
В этом году в розыгрыше чемпионата Европы по регби сборная Грузии выиграла три матча из трех: дома против Германии (75:12), на выезде против Нидерландов (40:8) и Испании (41:3).
Первое место в группе А предоставило борджгалоснеби право провести полуфинальную игру в родных стенах.
По правилам турнира, команда, занявшая второе место в группе B, встречается со сборной, расположившейся на первом месте в группе А – Грузией. Второе место в группе B заняла Румыния, проигравшая Португалии 20:38.