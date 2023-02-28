https://sputnik-georgia.ru/20230228/opasnyy-signal---spiker-parlamenta-prokommentiroval-plany-prezidenta-nalozhit-veto-275340599.html

"Опасный сигнал" - спикер парламента прокомментировал планы президента наложить вето

"Опасный сигнал" - спикер парламента прокомментировал планы президента наложить вето

Президент Грузии категорически против принятия закона об иноагентах и объявила о намерении воспользоваться правом вето 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T18:54+0400

2023-02-28T18:54+0400

2023-02-28T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Рассмотрение проекта закона об иноагентах пока не началось, а уже произошла стигматизация вопроса, что является опасным сигналом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя намерение президента Саломе Зурабишвили воспользоваться правом на вето. В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". "Вето ведь не просто какой-то инструмент. Это значит непринятие мотивированных замечаний, поэтому замечания важны. Пока проект даже не принят, не только не принят, но пока под вопросом и то, какой проект мы должны принять. Дискуссия пока только открылась. Это опасный сигнал, что сразу после открытия, произошла стигматизация дискуссии", – заявил Папуашвили. Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах>>Глава грузинского законодательного органа расценил это как попытку наложить табу на демократическую дискуссию. "Думаю, что гражданское общество должно показать открытость в этой дискуссии… В гражданском секторе есть организации, которые думают, что нынешней системы недостаточно для обеспечения прозрачности. То, что взывает тревогу (я общаюсь с партнерам), связано с названием", – отметил Папуашвили. Замечания есть не к содержанию, а к форме, подчеркнул он. "Что касается формы, то это можно обсудить. Если им не нравится термин, то пусть они предложат альтернативный термин", – отметил он. Законопроект об "иноагентах"К принятию обоих законопроектов в первом чтении готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, тбилиси, грузинская мечта, ираклий кобахидзе