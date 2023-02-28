https://sputnik-georgia.ru/20230228/prezident-gruzii-planiruet-nalozhit-veto-na-zakonoproekt-ob-inoagentakh-275334696.html

Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах

Зурабишвили считает, что закон об иноагентах отдалит Грузию от Европы 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T16:04+0400

2023-02-28T16:04+0400

2023-02-28T16:42+0400

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грузинская мечта

венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила категорически против принятия в стране закона об иноагентах и объявила о намерении воспользоваться правом вето.В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Между тем к принятию обоих законопроектов в первом чтении уже готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки.Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты", не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, европа, сша, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта, венецианская комиссия