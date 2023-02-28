https://sputnik-georgia.ru/20230228/papuashvili-evropa-gody-pokryvala-osuzhdennogo-saakashvili-chto-bylo-opasno-dlya-gruzii-275341944.html
Папуашвили: Европа годы покрывала осужденного Саакашвили, что было опасно для Грузии
Папуашвили: Европа годы покрывала осужденного Саакашвили, что было опасно для Грузии
Власти Грузии предупреждали Европу, что, покрывая осужденного экс-президента Грузии, они поощряют его устроить беспорядки в стране 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T19:54+0400
2023-02-28T19:54+0400
2023-02-28T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Европа покрывала осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, что привело страну к той красной линии, когда могли начаться беспорядки, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром накануне передали министру юстиции Грузии Рати Брегадзе официальный демарш всех 27 стран ЕС, обеспокоенных ухудшением состояния здоровья экс-президента.Начиная с 2018 года, с тех пор как третья инстанция вынесла приговор Саакашвили, экс-президент свободно передвигался по Европе, в том числе по коридорам Брюсселя, отметил спикер. "Тогда мы говорили, что, покрывая преступника, поощряется, чтобы он устроил беспорядки в Грузии. Мы помним, в тот период, перед тем как прокрасться в Грузию, четыре-пять лет он свободно передвигался, свободно участвовал в разных мероприятиях, преступнику пожимали руки, говорили с ним", – сказал Папуашвили. "Демарш надо устроить окружению Саакашвили" – "Грузинская мечта" недовольна позицией ЕС>>Саакашвили прямо управлял оппозиционной политической повесткой в Грузии как гражданин Украины, в том числе как высокопоставленный чиновник, отметил он. Этот человек прокрался в Грузию, и если бы не наши службы безопасности, то никто не знает, что бы сегодня было в этом здании, на улице, чей танк бы стоял и в какой бы в стране был беспорядок, отметил он. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, европа, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта
грузия, новости, политика, европа, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, грузинская мечта
Папуашвили: Европа годы покрывала осужденного Саакашвили, что было опасно для Грузии
Власти Грузии предупреждали Европу, что, покрывая осужденного экс-президента Грузии, они поощряют его устроить беспорядки в стране
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Европа покрывала осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, что привело страну к той красной линии, когда могли начаться беспорядки, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром накануне передали министру юстиции Грузии Рати Брегадзе официальный демарш всех 27 стран ЕС, обеспокоенных ухудшением состояния здоровья экс-президента.
Начиная с 2018 года, с тех пор как третья инстанция вынесла приговор Саакашвили, экс-президент свободно передвигался по Европе, в том числе по коридорам Брюсселя, отметил спикер.
"Тогда мы говорили, что, покрывая преступника, поощряется, чтобы он устроил беспорядки в Грузии. Мы помним, в тот период, перед тем как прокрасться в Грузию, четыре-пять лет он свободно передвигался, свободно участвовал в разных мероприятиях, преступнику пожимали руки, говорили с ним", – сказал Папуашвили.
Саакашвили прямо управлял оппозиционной политической повесткой в Грузии как гражданин Украины, в том числе как высокопоставленный чиновник, отметил он.
"Каждый раз мы всем говорили об этом, в том числе некоторым странам Европы, что это против народа Грузии, когда преступника покрывают, и его не передавали Грузии. Случилось то, чего мы опасались", – отметил Папуашвили.
Этот человек прокрался в Грузию, и если бы не наши службы безопасности, то никто не знает, что бы сегодня было в этом здании, на улице, чей танк бы стоял и в какой бы в стране был беспорядок, отметил он.
"Нас спасли наши спецслужбы. К сожалению, Европа тем, что тогда покрывала преступника, привела нас к той красной линии, где могли бы быть гражданские беспорядки", – заявил Папуашвили.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.