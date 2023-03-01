https://sputnik-georgia.ru/20230301/delo-o-derzkom-ograblenii-banka-gruzii-obvinyaemyy-otkazalsya-ot-advokata-275383993.html

Дело о дерзком ограблении "Банка Грузии" - обвиняемый отказался от адвоката

Дело о дерзком ограблении "Банка Грузии" - обвиняемый отказался от адвоката

По словам адвоката, на его подзащитного оказывается давление 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T23:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар - Sputnik. Обвиняемый в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа отказался от своего адвоката Александра Кобаидзе. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. По данным телеканала "ТВ Пирвели", об отводе адвоката заявила судья Екатерина Бебия сразу после начала заседания, на котором суд изучал улики стороны обвинения. По словам адвоката, на Эсебуа оказывается давление. Однако он не уточнил, кто именно оказывает давление на его подзащитного.Теперь защищать интересы Эсебуа будет адвокат Иосеб Джанашия. По его словам, причиной отказа от услуг Кобаидзе стала информация о жизни Эсебуа, когда он скрывался от следствия. "Как мы узнали, такой информации Бадри Эсебуа ему (адвокату Кобаидзе - ред.) не предоставлял, и не давал права адвокатам распространять такую информацию", - сказал Джанашия. Речь идет о письме Эсебуа, в котором он рассказывает, что после ограбления банка он жил в Сухуми и в Батуми, пользовался общественным транспортом, снимал номера в гостиницах и даже квартиру в центральном районе Тбилиси. Адвокаты утверждали, что Эсебуа вернулся из Сухуми из-за девушки, на которой собирался жениться. Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным>>Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах, непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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