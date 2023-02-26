https://sputnik-georgia.ru/20230226/obvinyaemyy-v-ograblenii-banka-gruzii-schitaet-sebya-nevinovnym-275251588.html
Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным
Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным
Обвиняемый заявил, что покинул Зугдидский район еще до того, как произошло ограбление банка 26.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-26T13:04+0400
2023-02-26T13:04+0400
2023-02-26T13:05+0400
грузия
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"банк грузии"
захват заложников в зугдиди
европейский суд по правам человека
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Обвиняемый в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа утверждает, что в уголовном деле нет доказательств его вины и при необходимости он дойдет до Европейского суда по правам человека в Страсбурге, чтобы доказать свою невиновность, об этом Эсебуа написал в письме, которое передал оппозиционному телеканалу "Пирвели". Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. По словам Эсебуа, он находится в одиночной камере в "тюрьме самого строгого режима" и с ним не обращаются так, как с обычными заключенными. "Я пишу это письмо из своей камеры, я сейчас нахожусь в тюрьме самого строгого режима. Со мной здесь не обращаются, как с обычным заключенным. Я на особом контроле и заперт один. Я всего жду от этой власти, но и мне есть что сказать. Я все еще надеюсь доказать правду", – написал Эсебуа. Эсебуа также отметил, что он покинул Зугдидский район еще до того, как произошло ограбление банка, так как его преследовала полиция. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>"До ограбления банка меня преследовали правоохранительные структуры, поэтому осенью 2020 года я уехал из Самегрело и жил то в Сухуми, то в Батуми", – написал Эсебуа. Как рассказал обвиняемый в ограблении банка, он не провел ни одного дня в лесу и жил обычной жизнью. Эсебуа утверждает, что его никто не искал, так как он снимал номера в гостиницах и пользовался общественным транспортом. А последнюю квартиру снимал на проспекте Важа Пшавела в Тбилиси. По словам адвокатов Эсебуа, он вернулся из-за девушки, на которой собирается жениться. Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: обвиняемого проверят на вменяемость >>Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах, непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Бадри Эсебуа в суде - как прошло первое заседание с участием обвиняемого>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, зугдиди, "банк грузии", захват заложников в зугдиди, европейский суд по правам человека
грузия, происшествия, новости, зугдиди, "банк грузии", захват заложников в зугдиди, европейский суд по правам человека
Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным
13:04 26.02.2023 (обновлено: 13:05 26.02.2023)
Обвиняемый заявил, что покинул Зугдидский район еще до того, как произошло ограбление банка
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Обвиняемый в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа утверждает, что в уголовном деле нет доказательств его вины и при необходимости он дойдет до Европейского суда по правам человека в Страсбурге, чтобы доказать свою невиновность, об этом Эсебуа написал в письме, которое передал оппозиционному телеканалу "Пирвели".
Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся.
"В моем деле нет никаких доказательств! Если эти ростовщики и государство будут притеснять меня здесь, я поеду в Страсбург и обязательно выиграю. В нашей стране есть социальное неравенство, и я обязательно буду бороться с ним", – написал Эсебуа в письме.
По словам Эсебуа, он находится в одиночной камере в "тюрьме самого строгого режима" и с ним не обращаются так, как с обычными заключенными.
"Я пишу это письмо из своей камеры, я сейчас нахожусь в тюрьме самого строгого режима. Со мной здесь не обращаются, как с обычным заключенным. Я на особом контроле и заперт один. Я всего жду от этой власти, но и мне есть что сказать. Я все еще надеюсь доказать правду", – написал Эсебуа.
Эсебуа также отметил, что он покинул Зугдидский район еще до того, как произошло ограбление банка, так как его преследовала полиция.
"До ограбления банка меня преследовали правоохранительные структуры, поэтому осенью 2020 года я уехал из Самегрело и жил то в Сухуми, то в Батуми", – написал Эсебуа.
Как рассказал обвиняемый в ограблении банка, он не провел ни одного дня в лесу и жил обычной жизнью. Эсебуа утверждает, что его никто не искал, так как он снимал номера в гостиницах и пользовался общественным транспортом. А последнюю квартиру снимал на проспекте Важа Пшавела в Тбилиси.
По словам адвокатов Эсебуа, он вернулся из-за девушки, на которой собирается жениться.
Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма.
При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах, непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания.
Дело об ограблении банка
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.