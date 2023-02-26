https://sputnik-georgia.ru/20230226/obvinyaemyy-v-ograblenii-banka-gruzii-schitaet-sebya-nevinovnym-275251588.html

Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным

Обвиняемый в ограблении "Банка Грузии" считает себя невиновным

Обвиняемый заявил, что покинул Зугдидский район еще до того, как произошло ограбление банка 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T13:04+0400

2023-02-26T13:04+0400

2023-02-26T13:05+0400

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захват заложников в зугдиди

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Обвиняемый в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии Бадри Эсебуа утверждает, что в уголовном деле нет доказательств его вины и при необходимости он дойдет до Европейского суда по правам человека в Страсбурге, чтобы доказать свою невиновность, об этом Эсебуа написал в письме, которое передал оппозиционному телеканалу "Пирвели". Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. По словам Эсебуа, он находится в одиночной камере в "тюрьме самого строгого режима" и с ним не обращаются так, как с обычными заключенными. "Я пишу это письмо из своей камеры, я сейчас нахожусь в тюрьме самого строгого режима. Со мной здесь не обращаются, как с обычным заключенным. Я на особом контроле и заперт один. Я всего жду от этой власти, но и мне есть что сказать. Я все еще надеюсь доказать правду", – написал Эсебуа. Эсебуа также отметил, что он покинул Зугдидский район еще до того, как произошло ограбление банка, так как его преследовала полиция. Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>"До ограбления банка меня преследовали правоохранительные структуры, поэтому осенью 2020 года я уехал из Самегрело и жил то в Сухуми, то в Батуми", – написал Эсебуа. Как рассказал обвиняемый в ограблении банка, он не провел ни одного дня в лесу и жил обычной жизнью. Эсебуа утверждает, что его никто не искал, так как он снимал номера в гостиницах и пользовался общественным транспортом. А последнюю квартиру снимал на проспекте Важа Пшавела в Тбилиси. По словам адвокатов Эсебуа, он вернулся из-за девушки, на которой собирается жениться. Дерзкое ограбление "Банка Грузии" в Зугдиди: обвиняемого проверят на вменяемость >>Эсебуа обвиняется по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. При этом в части приобретения и хранения оружия и боеприпасов речь идет о двух эпизодах, непосредственно во время захвата заложников и на момент задержания. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. Бадри Эсебуа в суде - как прошло первое заседание с участием обвиняемого>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, зугдиди, "банк грузии", захват заложников в зугдиди, европейский суд по правам человека