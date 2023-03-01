https://sputnik-georgia.ru/20230301/eto-paradoks---glava-minyusta-gruzii-o-trebovanii-natsdvizheniya-prekratit-pytki-275358478.html

"Это парадокс" - глава Минюста Грузии о требовании "Нацдвижения" прекратить пытки

"Это парадокс" - глава Минюста Грузии о требовании "Нацдвижения" прекратить пытки

Министр прокомментировал призывы "Единого нацдвижения" насчет основателя партии, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T11:59+0400

2023-03-01T11:59+0400

2023-03-01T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал парадоксом требование крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" прекратить пытки осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром ранее передали главе Минюста официальный демарш всех 27 стран ЕС, обеспокоенных ухудшением состоянием здоровья экс-президента. Около здания министерства юстиции Грузии в понедельник собрались несколько активистов из радикальной оппозиции, в частности из "Нацдвижения", которые требовали прекратить пытки Саакашвили. "Что может быть больше парадоксом и издевательством над обществом, прямо скажу в такой форме, когда "Национальное движение" требует прекратить мучить кого-то, в частности заключенного (Саакашвили - ред.)", – заявил Брегадзе на брифинге. Глава Минюста также рассказал о решении Европейского суда по правам человека, вынесенном в феврале 2023 года, по делу "Очигава против Грузии", которое подтвердило системность пыток заключенных в грузинских тюрьмах до 2012 года. ЕСПЧ установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро. Минюст Грузии: ЕСПЧ подтвердил системность пыток в грузинских тюрьмах до 2012 года>>По словам главы Минюста, в этом решении также отмечен очень примечательный момент, что именно после смены власти в 2012 году заключенные посмели говорить об этой практике и именно тогда они посмели внести иск. "Сегодня эта сила бессовестно призывает нас прекратить пытать кого-то, и пусть тогда они конкретно обоснуют, что такое пытки. То, что у него (Саакашвили - ред.) было более 1,8 тысячи визитеров? То, что ни одно из его прав как заключенного не было нарушено в пенитенциарном учреждении?.. Разве это пытки?! Это совершенно неприемлемо, чтобы кто-либо так говорил", – отметил он. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Между тем врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которые необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, рати брегадзе, еспч, михаил саакашвили