https://sputnik-georgia.ru/20230301/prava-saakashvili-zaschischeny-v-ukhudshenii-zdorovya-vinovat-on-sam---glava-minyusta-gruzii-275353246.html

Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии

Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии

Министр юстиции Грузии рассказал о положении осужденного бывшего президента 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T10:17+0400

2023-03-01T10:17+0400

2023-03-01T10:48+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

рати брегадзе

политика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262104536_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_efaabf02434a53b989cdea338ff2af22.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Государство делает все в плане защиты прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, что касается состояния его здоровья, учитывая его отказ от лечения, государство бессильно, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром накануне передали министру юстиции Грузии Рати Брегадзе официальный демарш всех 27 стран ЕС, обеспокоенных ухудшением состояния здоровья экс-президента "Государство несет ответственность за обеспечение защиты прав человека. Если человек нуждается в лечении, государство оказывает ему медицинские услуги, переводит заключенного в частную клинику, помещает его в VIP-палату, где он будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей", – сказал Брегадзе.Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>Между тем, если человек умышленно не соблюдает курс лечения, то здесь снимается ответственность с государства, отметил министр и добавил, что принудительное лечение в Грузии не допускается. Он отметил, что нет никаких доказательств нечеловеческого обращения или пыток в отношении Саакашвили. "Мы живем в правовом государстве, где бремя доказательства лежит на том, кто обвиняет другого человека. С полной ответственностью заявляю, мы не слышали никаких доказательств пыток или бесчеловечного обращения с этим человеком. ", — сказал Брегадзе. Соответственно, любое подобное заявление — это лишь составная часть политической повестки, подчеркнул министр.При этом он отметил, что государство само заинтересовано в улучшении состояния здоровья Саакашвили. "Я говорил и еще раз повторю, что наши интересы и интересы Саакашвили и радикальной группы его сторонников не могут совпадать, потому что наш интерес – здоровье этого человека, а эти люди сознательно пытаются ухудшить состояние Михаила Саакашвили, чтобы он обрел свободу благодаря этому", – сказал министр юстиции. Папуашвили: Европа годы покрывала осужденного Саакашвили, что было опасно для Грузии>>По мнению министра, отказ Саакашвили сдавать образцы для установления возможного отравления, доказывает, что разговоры о его отравлении лишь часть клеветы в адрес государства. Он также прокомментировал передачу демарша министерству юстиции от имени 27 государств-членов Европейского Союза и отметил, что его ведомство предоставило послу ЕС и Швеции всю информацию о том, что делает грузинское государство для защиты прав Саакашвили и его лечения. Министр отреагировал и на распространенную информацию о планах провести расширенную встречу с послами стран-членов ЕС и отметил, что встреча такого типа пока не планируется. Что с Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Защита экс-президента обратилась в апелляционный суд. Между тем врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которые необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Состояние Саакашвили ухудшается – врачи клиники "Вивамеди">>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, политика, политика