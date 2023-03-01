https://sputnik-georgia.ru/20230301/gumannaya-gruziya--guru-pedagogiki-semya-amonashvili-osuschestvlyaet-masshtabnyy-proekt-275374357.html

"Гуманная Грузия" – семья Амонашвили осуществляет масштабный педагогический проект

"Гуманная Грузия" – семья Амонашвили осуществляет масштабный педагогический проект

Общественное движение "Гуманная Грузия" призвано объединить единомышленников вокруг идеи гуманно-личностного подхода 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T17:21+0400

2023-03-01T17:21+0400

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паата амонашвили

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Двое выдающихся педагогов – отец и сын Шалва и Паата Амонашвили осуществляют масштабный проект "Гуманная Грузия", направленный на улучшение отношений между педагогами и учениками.В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия доктор психологических наук, социолог, писатель, научный руководитель Академии педагогического искусства и социализации, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили рассказал, как и для чего он и его отец, считающийся гуру в сфере образования, осуществляют проект "Гуманная Грузия"."Гуманная Грузия" – это движение, которое предложил Шалва. Тамрико, моя супруга, делает очень многое для того, чтобы продвигать это движение. Его цель – объединить единомышленников вокруг идеи гуманно-личностного подхода. С этой целью мы ездим по регионам Грузии", – рассказал Амонашвили.Амонашвили: на смену пожилым авторитарным педагогам должны прийти молодые гуманные>>Каждый месяц семья Амонашвили посещает один из регионов Грузии. Там они проводят встречи на разных уровнях: их встречают представители мэрии, губернаторы, представители церкви, родители, учителя."На таких общественных встречах мы беседуем о гуманной педагогике, о том, как она может быть полезна для учителей в школе, для родителей в семье, для государственных деятелей и так далее. Это такое неполитическое общественное движение, объединяющее всех заинтересованных лиц вокруг идеи гуманной педагогики", – подчеркнул Паата Амонашвили.Что такое гуманная педагогика?Амонашвили пояснил значение гуманной педагогики и отметил, что это особое состояние самого воспитателя и человека в целом.Оно подразумевает большее принятие ребенка или других людей, внутреннее переживание чувства благодарности по отношению ко всем, чувство безусловной любви по отношению к ребенку и людям.Специалист подчеркнул, что это состояние является некой противоположностью авторитарному состоянию, которое подразумевает неприятие ребенка, когда тот что-то не делает.Гуманный склад ума подразумевает постановку, к примеру, таких вопросов: почему ему не интересна математика? Что им движет? А что ему интересно? Эти вопросы возникают только тогда, когда человек, мама или воспитатель принимают ребенка.В авторитарном подходе больше неприятия, намного меньше благодарности, а вместо благодарности – стремление контролировать, отметил он."Выходит, что гуманная педагогика – это воспитание себя самого, стремление найти состояние принятия благодарности, безусловной любви, а затем уже на основе этого состояния желание попробовать использовать целый ряд гуманно-личностных методов, которые в итоге приводят к большему счастью", – отметил Амонашвили.Грузинских школьников обучат медиаграмотности>>Что касается функции педагога в жизни любого человека, Амонашвили отметил, что она двоякая. С одной стороны, это обучение ребенка и передача знаний, а с другой – воспитание.Амонашвили считает, что воспитание возможно только через жизненные примеры. Так, оскорбительные слова уже подразумевают грубость."Вроде бы педагог ставит благородную цель – научить знаниям через принуждение, но как только он начинает грубить, то сразу же воспитывает грубость в каждом ребенке. И, естественно, вокруг будут воспитаны грубияны", – заключил Амонашвили.Амонашвили считает, что воспитание грубых людей не может быть целью педагога, скорее это неосознанное воспитание. А вот осознанное воспитание – это уже миссия учителей гуманной педагогики, которые воспитывают человека в первую очередь через свою личность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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паата амонашвили, шалва амонашвили, грузия, общество, новости