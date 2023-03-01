https://sputnik-georgia.ru/20230301/novaya-legochnaya-bolezn-atakuet-veyperov---eksperty-ob-opasnosti-elektronnykh-sigaret-275369946.html

Новая легочная болезнь атакует "вейперов" - эксперты об опасности электронных сигарет

Новая легочная болезнь атакует "вейперов" - эксперты об опасности электронных сигарет

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Новым легочным заболеванием болеют люди, использующие электронные сигареты, заявил директор грузинского Центра по контролю за табаком... 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T15:59+0400

2023-03-01T15:59+0400

2023-03-01T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Новым легочным заболеванием болеют люди, использующие электронные сигареты, заявил директор грузинского Центра по контролю за табаком Георгий Маградзе в пресс-центре "Квира" Речь идет о так называемой "Болезни вейперов" – "Эволи" (EVALI – от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury – повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет и вейпов). Это неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет. Маградзе уверяет, что, когда ученые детально изучили случаи заболевания, пришли к выводу, что они связаны с использованием электронных сигарет.Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование>> "С 2019 года зафиксировано странное и все еще неизвестное заболевание, которое назвали "Эволи". Оно означает заболевание легких, вызванное электронными сигаретами и "вейпами". Заболевание выражается в очень серьезном фиброзном перерождении легких. Много случаев завершилось смертью", – заявил Маградзе. Заболевание вызывают вещества, входящие в состав электронных сигарет. Кроме того, доказано, что использование электронных сигарет серьезно влияет на мозг подростков, отметил он.Зафиксировано использование электронных сигарет даже в школах Грузии, что является очень тревожным фактом, заявил он. Кроме того, были случаи, когда родители сами советовали своим детям, с каким ароматом лучше приобрести электронные сигареты, что вызывало резкую реакцию со стороны консультантов в магазинах. Несмотря на то, что многие считают, что электронные сигареты безопасны, исследования доказали, что они могут быть вреднее, чем обычный табак. Специалист опроверг информацию и о том, что электронные сигареты помогают бросить обычные. За последнее время зафиксировано несколько фактов курения электронных сигарет в кафе-барах, ресторанах и других учреждениях страны, несмотря на действующий запрет, отметил он. Соблюдают ли в Грузии запрет на курение в закрытых общественных местах?>>Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликовал исследование австралийских ученых, которое доказывало, что электронные сигареты на самом деле не помогают человеку бросить курить, более того, они такие же опасные для здоровья, как и табачные изделия. В исследовании отмечено, что потребление электронных сигарет увеличивает риск повреждения легких, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических и других серьезных заболеваний. Используя электронные сигареты, человек вдыхает сложный набор химических веществ. Токсикологический анализ показал, что выбросы электронных сигарет без никотина содержат 243 химических вещества. Из них 38 являются ядовитыми. Курение и Грузия Парламент Грузии принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний. Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта наказывается штрафом в размере 200 лари (65 долларов). Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера. На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения — в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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