https://sputnik-georgia.ru/20230125/v-obschestvennykh-zakrytykh-mestakh-gruzii-prakticheski-nikto-bolshe-ne-kurit-274230515.html

Соблюдают ли в Грузии запрет на курение в закрытых общественных местах?

Соблюдают ли в Грузии запрет на курение в закрытых общественных местах?

С 2017 году Грузия ужесточает антитабачное законодательство 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T11:17+0400

2023-01-25T11:17+0400

2023-01-25T11:43+0400

грузия

общество

минздрав

нпо "альянс контроля табака"

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Альянс контроля табака публикует данные мониторинга, проведенного в декабре 2022 года, который показал, что в закрытых общественных местах в Грузии больше практически не курят. Согласно результатам мониторинга, нарушения правил курения в основном связаны с незаконным употреблением новых табачных изделий – электронных сигарет, кальяна и т. д. Подобные нарушения не носят массовый характер, однако ощутимы, отметили в Альянсе. В организации считают, что в 2023 году Минздрав задействует мощную информационно-коммуникационная кампанию. В Альянсе уверены, что чем лучше будут информированы граждане, тем больше они будут соблюдать закон. Стандартные пачки сигарет: ВОЗ призывает Грузию не переносить введение закона>>>В то время, когда государство не информирует общественность, табачная индустрия различными методами старается убедить людей, что электронные сигареты менее вредны как для курильщиков, так и для окружающих их, что не соответствует действительности, отмечают в НПО. Некоторые организации или учреждения, особенно кафе-бары и рестораны, говорят клиентам, что у них разрешено курение электронных сигарет и нагретых табачных изделий, что не соответствует действительности. В закрытых общественных помещениях запрещается курение любых табачных изделий, напоминают в Альянсе. "За нарушение правил штрафуют как физическое лицо, так и организацию, которая не попыталась пресечь нарушение правил запрета курения или постаралась, но не вызвала правоохранителей в случае непослушания курящего", – подчеркнуто в заявлении. Антитабачный альянс против переноса срока выпуска новых пачек сигарет в Грузии>>>Сначала правонарушителя штрафуют на сто лари, при повторном нарушении – на 200 лари и далее каждый раз на 300 лари. Организации, которые не пресекают любые попытки нарушения закона, сначала штрафуют на 500 лари, далее – на 1 000 лари, а в дальнейшем – на две тысячи лари. Кроме того, в Альянсе сожалеют, что в декабре 2022 года в медучреждениях страны были выявлены нарушения правил курения. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Курс лари по отношению к доллару США на 25 января – 2,6499 GEL/$1Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, минздрав, нпо "альянс контроля табака"