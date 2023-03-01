https://sputnik-georgia.ru/20230301/tabuirovanie-zakonoproekta-ob-inoagentakh-v-gruzii-nepriemlemo--deputat-275376966.html

Табуирование законопроекта об иноагентах в Грузии неприемлемо – депутат

Табуирование законопроекта об иноагентах в Грузии неприемлемо – депутат

Депутат от большинства призывает дождаться заключения Венецианской комиссии 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T19:31+0400

2023-03-01T19:31+0400

2023-03-01T19:31+0400

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венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Табуирование рассмотрения проекта закона об иноагентах априори несовместимо с демократическими принципами, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили. В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом на вето. Что касается содержания, по словам Оханашвили, во время парламентского рассмотрения будет возможность выслушать всех. Не думаю, что принцип прозрачности процесса создает кому-то дискомфорт, добавил он. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>"Дождемся заключения Венецианской комиссии, которая уже обсудила обстоятельства разных стран и имеет свое мнение. У каждой страны есть своя специфика, и когда у нас будет заключение, мы его обсудим открыто", – заявил Оханашвили. Законопроект об "иноагентах" К принятию обоих законопроектов в первом чтении готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, анри оханашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта, венецианская комиссия