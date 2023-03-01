https://sputnik-georgia.ru/20230301/v-marneuli-zakryvayut-gruzinskuyu-shkolu--ucheniki-i-roditeli-proveli-aktsiyu-protesta-275375527.html

В Марнеули закрывают грузинскую школу – ученики и родители провели акцию протеста

В Марнеули закрывают грузинскую школу – ученики и родители провели акцию протеста

В Минобразования заявляют, что лицензия отозвана с из-за того, что школа не удовлетворяет установленным нормам 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T18:01+0400

2023-03-01T18:01+0400

2023-03-01T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Национальный центр развития качества образования аннулировал лицензию частной грузинской школы-лицея имени Давида Агмашенебели в городе Марнеули, где большая часть жителей этнические азербайджанцы, закрывают, сообщает телекомпания "Рустави 2". В связи с этим родители и ученики в среду провели акцию протеста. По их мнению, закрытие школы, где учатся 150 учеников, это политическое решение. А в министерстве образовании Грузии заявили, что причиной приостановления авторизации является отсутствие закрытого спортзала в школе. У школы до 8 марта есть время на то, чтобы приостановить учебный процесс. Как наказывали детей в школе Марнеули - учитель покинул школу и сакребуло>>На акции протеста дети держали плакаты с надписью: "Я люблю свою школу", "Верните нашу школу", "Дайте право учиться в моей любимой школе". Заместитель директора школы Ламзира Хундадзе назвала решение комиссии, принявшей такое решение, несправедливым. По словам и. о. директора ресурс-центра Марнеули Ханели Гахраманова, над вопросом работал Национальный центр развития качества образования и принял решение о приостановлении авторизации школе. Комиссия посчитала, что школа не удовлетворяет установленным нормам. Как отметил Гахраманов, все ученики школы будут распределены по разным школам Марнеули. Родители школьников не согласны с решением комиссии и намерены опротестовать его. Они собираются продолжить акцию протеста во дворе здания министерства образования и науки Грузии в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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