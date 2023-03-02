https://sputnik-georgia.ru/20230302/mdinaradze-narod-dolzhen-znat-kto-finansiruet-npo-trebuyuschie-otstavki-pravitelstva-275394293.html

Мдинарадзе: народ должен знать, кто финансирует НПО, требующие отставки правительства

Мдинарадзе: народ должен знать, кто финансирует НПО, требующие отставки правительства

НПО в Грузии могут потратить десятки миллионов лари, не отчитываясь ни перед кем, отметил политик 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T13:13+0400

2023-03-02T13:13+0400

2023-03-02T13:13+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

европа

сша

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

венецианская комиссия

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251060826_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_7c9c6e983586ddb23526b83d74064d4a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. У грузинского народа должна быть возможность узнать, кто финансирует неправительственные организации, которые требуют отставки правительства Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: первый – "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, НПО и СМИ, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила". И второй – "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. По его словам, в случае с НПО десятки миллионов лари могут быть потрачены непрозрачно, а в случае партий – даже один лари должен быть декларирован. Парламент Грузии приступает к рассмотрению скандальных законопроектов>>"Помимо западных грантов и финансирования, с разных сторон поступает много денег, и ни одна страна не сможет проконтролировать это без подобного закона. Запросто не будут знать, откуда поступают деньги – с юга или с востока", – отметил Мдинарадзе. Законопроект об "иноагентах" К принятию обоих законопроектов в первом чтении готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах>>Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, европа, сша, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, венецианская комиссия, грузинская мечта