https://sputnik-georgia.ru/20230302/parlament-gruzii-pristupaet-k-rassmotreniyu-skandalnykh-zakonoproektov-275390781.html

Парламент Грузии приступает к рассмотрению скандальных законопроектов

Парламент Грузии приступает к рассмотрению скандальных законопроектов

"Грузинская мечта" планирует отправить оба законопроекта в Венецианскую комиссию для получения оценки 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T11:30+0400

2023-03-02T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В парламенте Грузии начинается обсуждение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" – они будут рассмотрены на объединенном заседание комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" касается только юридических лиц, а законопроект "О регистрации иностранных агентов" был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето. К принятию обоих законопроектов в первом чтении готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Скандал вокруг законопроекта об иноагентах в Грузии - все "за" и "против">>"Для меня желательно, чтобы прошла грузинская версия, поскольку она более либеральная, мягкая и служит только прозрачности... Мы собираемся учесть рекомендации Венецианской комиссии", – заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза, комиссара Совета Европы по правам человека и представительства ООН в Грузии. Президент Грузии планирует наложить вето на законопроект об иноагентах>>Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии