https://sputnik-georgia.ru/20230302/net-pravovykh-osnovaniy-apellyatsionnyy-sud-obyasnil-svoe-reshenie-po-saakashvili-275406597.html

Нет правовых оснований: апелляционный суд объяснил свое решение по Саакашвили

Нет правовых оснований: апелляционный суд объяснил свое решение по Саакашвили

Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T16:41+0400

2023-03-02T16:41+0400

2023-03-02T17:00+0400

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шалва хачапуридзе

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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Для удовлетворения апелляции адвокатов осужденного экс-президента Грузии не было правовых оснований, говорится в заявлении Тбилисского апелляционного суда. Тбилисский апелляционный суд 2 марта не удовлетворил ходатайство об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Защита настаивала на том, что у экс-президента неуточненная деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья >>Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>> В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе