https://sputnik-georgia.ru/20230302/net-pravovykh-osnovaniy-apellyatsionnyy-sud-obyasnil-svoe-reshenie-po-saakashvili-275406597.html
Нет правовых оснований: апелляционный суд объяснил свое решение по Саакашвили
Нет правовых оснований: апелляционный суд объяснил свое решение по Саакашвили
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T16:41+0400
2023-03-02T16:41+0400
2023-03-02T17:00+0400
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тбилисский городской суд
михаил саакашвили
шалва хачапуридзе
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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Для удовлетворения апелляции адвокатов осужденного экс-президента Грузии не было правовых оснований, говорится в заявлении Тбилисского апелляционного суда. Тбилисский апелляционный суд 2 марта не удовлетворил ходатайство об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Защита настаивала на том, что у экс-президента неуточненная деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья >>Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>> В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе
грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе
Нет правовых оснований: апелляционный суд объяснил свое решение по Саакашвили
16:41 02.03.2023 (обновлено: 17:00 02.03.2023)
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Для удовлетворения апелляции адвокатов осужденного экс-президента Грузии не было правовых оснований, говорится в заявлении Тбилисского апелляционного суда.
Тбилисский апелляционный суд 2 марта не удовлетворил ходатайство об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.
"Апелляционная палата, исходя из положения статьи 129 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, рассмотрела апелляционный иск защитников интересов осужденного Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, Валерия Гелбахиани и Зураба Ванишвили и в результате изучения дела посчитала, что не существует правового основания для удовлетворения вышеуказанного иска", – говорится в заявлении суда.
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.
Защита настаивала на том, что у экс-президента неуточненная деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов.
Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.
В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.