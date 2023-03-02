https://sputnik-georgia.ru/20230302/apellyatsionnyy-sud-otkazal-saakashvili-v-osvobozhdenii-po-sostoyaniyu-zdorovya-275400596.html

Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Апелляционный суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Адвокат заявил, что экс-президента лишили права на справедливый суд и на жизнь 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T14:48+0400

2023-03-02T14:48+0400

2023-03-02T15:19+0400

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грузия

михаил саакашвили

тбилисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Тем самым апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. На этот раз судебных заседаний не проводилось. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что узнал о решении по телефону от помощника судьи. По его словам, теперь защита Саакашвили намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>В Тбилисском городском суде, в отличие от апелляционного, проводились многочасовые заседания, на которых допрашивали местных и зарубежных врачей, приглашенных стороной защиты в качестве свидетелей. Процесс длился около двух месяцев. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Комплексное медицинское заключение, которое стало аргументом защиты в суде, подготовил центр психореабилитации для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения как местных, так и зарубежных экспертов.Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит.В самом конце долгого судебного процесса выступила гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе, которая подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии>>О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. При этом они обвиняли ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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