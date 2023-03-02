https://sputnik-georgia.ru/20230302/skandal-vokrug-zakonoproekta-ob-inoagentakh-v-gruzii---vse-za-i-protiv-275381706.html

Скандал вокруг законопроекта об иноагентах в Грузии - все "за" и "против"

Скандал вокруг законопроекта об иноагентах в Грузии - все "за" и "против"

В политических кругах Грузии продолжаются споры вокруг законопроектов об иноагентах 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T07:01+0400

2023-03-02T07:01+0400

2023-03-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Общество в Грузии хочет знать об источниках финансирования действующих в стране НПО, но без решения Венецианской комиссии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не будет принят, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Вопрос финансирования НПО стал одним из самых актуальных в Грузии после того, как в парламент поступил законопроект об агентах иностранного влияния.По его словам, как будет реализован вопрос прозрачности деятельности НПО – предстоит решить Венецианской комиссии. "Мы собираемся обратиться в Венецианскую комиссию, чтобы услышать ее мнение. Каково будет мнение Венецианской комиссии, сложно предсказать, а потому сложно говорить позиции", – сказал Папуашвили. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>При этом он исключил принятие проекта в ближайшее время. "Венецианской комиссии потребуется несколько месяцев, чтобы дать рекомендацию", – отметил Папуашвили. ЕС противМежду тем посол ЕС в Грузии Павел Херчинский отметил, что на данный момент Евросоюз против принятия подобного проекта. Послы ЕС даже провели встречу с Папуашвили по поводу этого вопроса. ЕС обеспокоен тем, что реализация этого законопроекта может оказать негативное влияние на неправительственные организации и свободные СМИ, отметил дипломат.Скандальные законопроектыВ парламенте Грузии уже зарегистрированы оба законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что в случае принятия закона об иноагентах наложит на него вето. По ее словам, такой закон отдалит Грузию от Европы. К принятию обоих законопроектов в первом чтении уже готовы депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Законопроекты будут поддержаны на уровне принципов и далее отправлены в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) для получения оценки. Парламент продолжит обсуждение того законопроекта, который получит положительную оценку от Венецианской комиссии, пояснил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу. Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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