https://sputnik-georgia.ru/20230302/uchis-i-trudoustroysya--nachalas-registratsiya-dlya-uchastiya-v-programme-merii-tbilisi--275403935.html

"Учись и трудоустройся" – началась регистрация для участия в программе мэрии Тбилиси

"Учись и трудоустройся" – началась регистрация для участия в программе мэрии Тбилиси

Программа трехмесячного курса переподготовки насчитывает около 50 направлений 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T17:41+0400

2023-03-02T17:41+0400

2023-03-02T17:41+0400

грузия

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общество

тбилиси

каха каладзе

андриа басилая

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Началась регистрация на программу профессиональной переподготовки мэрии Тбилиси под названием "Учись и трудоустройся", сообщили в пресс-службе ведомства.Регистрация продлится со 2 по 16 марта включительно. Все желающие могут зарегистрироваться в онлайн-режиме на сайте программы. Краткосрочный трехмесячный курс переподготовки на самые востребованные профессии на рынке труда Грузии начнется 20 марта."Семь человек из десяти, которые подключаются к этой программе, трудоустраиваются, что очень важно. Конечно, строительно-инженерный сектор, который традиционно является востребованным, широко представлен в программе. Мы добавили и IT- направление, которое, думаю, будет иметь большой отклик", – заявил заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая.Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ>>Программа также охватывает такие направления как туризм, гостиничная сфера, производство, обслуживание, транспортный и финансовый сектор, здравоохранение и ветеринария. В целом программа насчитывает около 50 направлений.В программу попадают все желающие, зарегистрированные в Тбилиси и достигшие 18 лет.По словам Басилая, данная программа не осуществилась бы без партнерства с профессиональными училищами. В этом году к этому списку добавится Технический университет Грузии, где можно будет пройти переподготовку по направлению специалист безопасности труда.Граждане, которые прошли переподготовку в рамках программы мэрии Тбилиси, трудоустроены в более чем 110 компаниях.В рамках проекта с 2018 года по сей день переподготовили 6,5 тысячи человек, из них 70% были трудоустроены. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан.По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в столице есть рабочие места, но бизнес-сектору часто сложно найти соответствующие кадры."Много говорят о том, что в стране нет рабочих мест. В то же время бизнес-сектор часто не может найти рабочих соответствующей квалификации", – заявил Каладзе.Сколько студентов не могут оплатить учебу в Грузии – ответ Минобразования>>Бизнес-сектор предоставил мэрии информацию о тех направлениях, где необходимы кадры, соответственно, разработана конкретная программа.Каладзе подчеркнул, что дефицит кадров наблюдается и в строительном секторе, одна из причин заключается в том, что граждане в поисках высокооплачиваемой работы уезжают из страны.Стоимость учебы на курсах полностью финансирует тбилисская мэрия. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет три месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, андриа басилая, мэрия тбилиси