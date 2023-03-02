https://sputnik-georgia.ru/20230302/vnimaniyu-abiturientov-nachinaetsya-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny-v-gruzii-275373331.html

Вниманию абитуриентов! Начинается регистрация на Единые национальные экзамены в Грузии

Вниманию абитуриентов! Начинается регистрация на Единые национальные экзамены в Грузии

Все желающие принять участие в экзаменах должны своевременно пройти регистрацию 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T09:01+0400

2023-03-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Регистрация на Единые национальные экзамены (ЕНЭ) 2023 года в Грузии стартует 2 марта, сообщается на сайте Национального центра экзаменов и оценок. Регистрация начнется на сайте центра с 10:00 по тбилисскому времени и продлится до 18:00 3 апреля. Глава Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе заявила, что все желающие принять участие в экзаменах должны своевременно пройти регистрацию. Такая возможность есть у абитуриентов, студентов, желающих поступить в магистратуру, а также у студентов, которые желают улучшить свой грант. Экзаменационные центры будут функционировать в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустав, Телави, Хуло и Амбролаури. Ищите женщину – кто обманывал абитуриентов в Грузии, притворившись деканом>>Как и в предыдущие годы, процесс регистрации пройдет в несколько этапов. На основном этапе регистрации, то есть до вечера 3 апреля, желающие сдать экзамены должны ввести свои личные данные, выбрать город, где будут сдавать, и предметы, которые они будут сдавать. После 3 апреля зарегистрироваться на экзаменах будет уже невозможно. Однако до 18:00 13 апреля можно изменить или добавить предмет, также изменить язык сдачи экзаменов.Перед регистрацией абитуриенты должны ознакомиться с электронным сборником "Справочник для абитуриентов", опубликованном на сайте центра. Здесь представлена детальная информация, связанная с экзаменами: это новшества, список образовательных программ, часто задаваемые вопросы и важные темы, касающиеся экзаменационного процесса. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, батуми, зугдиди, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены