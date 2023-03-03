https://sputnik-georgia.ru/20230303/dazhe-ne-obyasnili-oppozitsionnyy-deputat-nedovolen-kollegami-275441475.html
Даже не объяснили: оппозиционный депутат недоволен коллегами
Даже не объяснили: оппозиционный депутат недоволен коллегами
Несмотря на скандал, законопроекты были одобрены на объединенном заседании двух парламентских комитетов 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T21:32+0400
2023-03-03T21:32+0400
2023-03-03T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Оппозиционные депутаты устроили драму, даже не объяснив, почему им не нравится закон, заявил депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.Рассмотрение скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" в парламенте Грузии началось с драки в зале заседаний, после оставшиеся в зале заседаний оппозиционные депутаты устроили скандал и покинули обсуждение. Несмотря на скандал, законопроекты были одобрены на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Закон об "иноагентах" В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных >>Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, совет европы, сша
Даже не объяснили: оппозиционный депутат недоволен коллегами
Несмотря на скандал, законопроекты были одобрены на объединенном заседании двух парламентских комитетов
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Оппозиционные депутаты устроили драму, даже не объяснив, почему им не нравится закон, заявил депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.
Рассмотрение скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" в парламенте Грузии началось с драки в зале заседаний, после оставшиеся в зале заседаний оппозиционные депутаты устроили скандал и покинули обсуждение.
"Так вышло, что часть моих коллег просто поругались перед камерами и ушли. Они устроили драму. Если хотите сорвать заседание, то его надо было сорвать, зачем устраивать спектакль. Объясните людям, насколько вреден закон. Займите аргументированную позицию", – сказал Раквиашвили, представители чьей партии не принимали участия в обсуждении.
Несмотря на скандал, законопроекты были одобрены на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности.
Закон об "иноагентах"
В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц.
Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.
Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила").
При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето.
На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.