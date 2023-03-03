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Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных

Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных

Оппозиционный депутат утверждает, что один из задержанных был избит 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T17:31+0400

2023-03-03T17:31+0400

2023-03-03T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Семерых человек, задержанных накануне на акции протеста у здания парламента в Тбилиси, освободили, еще 29 человек остаются под административным заключением.Как передает телекомпания "ТВ Пирвели", к изолятору временного содержания, где на данный момент находятся задержанные, пришел председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили вместе с адвокатом и врачом. Хабеишвили утверждает, что один студент избит. Проведена соответствующая экспертиза.Что за акция?Акции протеста в центре Тбилиси проходили в связи с рассмотрением в парламенте скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Рассмотрение началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне протеста. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца. В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек. Закон об "иноагентах" В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах">>Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, леван хабеишвили, леван метревели, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы