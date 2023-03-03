https://sputnik-georgia.ru/20230303/istoricheskiy-protsess-vskore-uvenchaetsya-chlenstvom-gruzii-v-es--premer-275428557.html

Исторический процесс вскоре увенчается членством Грузии в ЕС – премьер

Исторический процесс вскоре увенчается членством Грузии в ЕС – премьер

Год назад Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Исторический процесс, который год назад принял необратимый характер, вскоре увенчается полноправным членством в Евросоюзе, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по случаю годовщины подачи заявки на вступление в ЕС. Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта 2022 года. Уже в июне того же года Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия – европейская страна и органическая часть западной цивилизации благодаря своей истории, культуре, ценностям, сегодня благодаря масштабными реформам, темпам развития и качеством, несомненно, заслуживает справедливого признания, отметил премьер."3 марта 2022 года мне выпала особая честь подписать документ, воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление нашего народа. В этот день была перевернута новая страница нашей истории", – подчеркнул Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, признание европейской перспективы Грузии Европейским советом еще больше приблизило страну к членству в европейской семье свободных наций. Посол Евросоюза в Грузии оценил отношения сторон>>"За прошедший год мы еще больше активизировали наши усилия для достижения той цели, которая определяет всю нашу историю и, естественно, деятельность нашего правительства", – заявил премьер. Власти предприняли все необходимые шаги для того, чтобы приблизиться к европейскому образу жизни и стандартам, институциональным механизмам и законодательству, выполнить взятые на себя обязательства, подчеркнул он. В этом процессе мы постоянно чувствуем поддержку нашего народа, что является сильнейшим стимулом для повседневной деятельности правительства и нашей политической команды в целом, отметил Гарибашвили. "Мы благодарны нашим европейским друзьям, правительствам стран-партнеров и людям, которые поддерживают нас в достижении этой цели. Расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах, и именно это дает нам наибольшую надежду", – подчеркнул он. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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