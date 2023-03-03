https://sputnik-georgia.ru/20230303/lechaschiy-vrach-smenilsya-u-saakashvili-275442692.html

Лечащий врач сменился у Саакашвили

Лечащий врач сменился у Саакашвили

Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания 03.03.2023, Sputnik Грузия

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тбилисский апелляционный суд

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в клинике "Вивамеди", сменился личный врач, заявил директор клиники Зураб Чхаидзе. Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья. Между тем в Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд