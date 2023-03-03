https://sputnik-georgia.ru/20230303/lechaschiy-vrach-smenilsya-u-saakashvili-275442692.html
Лечащий врач сменился у Саакашвили
Лечащий врач сменился у Саакашвили
Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T22:33+0400
2023-03-03T22:33+0400
2023-03-03T22:38+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
тбилисский апелляционный суд
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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в клинике "Вивамеди", сменился личный врач, заявил директор клиники Зураб Чхаидзе. Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья. Между тем в Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд
Лечащий врач сменился у Саакашвили
22:33 03.03.2023 (обновлено: 22:38 03.03.2023)
Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в клинике "Вивамеди", сменился личный врач, заявил директор клиники Зураб Чхаидзе.
Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния.
"Пациент и врач не смогли сотрудничать, это была инициатива пациента. Мы учитываем его психоэмоциональный фон, поэтому учли его желание или требование и сменили врача на нового, это терапевт Луиза Шенгелия, у которой есть многолетний опыт. Я надеюсь, что пациент будет больше соблюдать рекомендации врачей", – сказал Чхаидзе.
Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья.
Между тем в Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.