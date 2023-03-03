Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230303/lechaschiy-vrach-smenilsya-u-saakashvili-275442692.html
Лечащий врач сменился у Саакашвили
Лечащий врач сменился у Саакашвили
Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T22:33+0400
2023-03-03T22:38+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
тбилисский апелляционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266427036_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6d83fc0dbb190b0a919060ea120d76ab.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в клинике "Вивамеди", сменился личный врач, заявил директор клиники Зураб Чхаидзе. Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья. Между тем в Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии &gt;&gt;Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов&gt;&gt;С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/04/266427036_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e68e123488b821e72a11a99e8fdbc72b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский апелляционный суд

Лечащий врач сменился у Саакашвили

22:33 03.03.2023 (обновлено: 22:38 03.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у резиденции президента Грузии на Атонели 4 мая 2022 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у резиденции президента Грузии на Атонели 4 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. У осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проходящего лечение в клинике "Вивамеди", сменился личный врач, заявил директор клиники Зураб Чхаидзе.
Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния.

"Пациент и врач не смогли сотрудничать, это была инициатива пациента. Мы учитываем его психоэмоциональный фон, поэтому учли его желание или требование и сменили врача на нового, это терапевт Луиза Шенгелия, у которой есть многолетний опыт. Я надеюсь, что пациент будет больше соблюдать рекомендации врачей", – сказал Чхаидзе.

Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья.
Между тем в Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Права Саакашвили защищены, в ухудшении здоровья виноват он сам - глава Минюста Грузии >>
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0