https://sputnik-georgia.ru/20230303/natsbank-gruzii-sobiraetsya-priobresti-sistemu-mgnovennykh-platezhey-275422207.html
Нацбанк Грузии собирается приобрести систему мгновенных платежей
Нацбанк Грузии собирается приобрести систему мгновенных платежей
По условиям тендера, производители системы и сотрудники, занятые с ней, должны иметь соответствующий опыт в производстве сложных платежных систем 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T10:04+0400
2023-03-03T10:04+0400
2023-03-03T10:04+0400
новости
экономика
грузия
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии объявил открытый международный тендер на покупку системы мгновенных платежей, говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Нацбанка, процедура тендера будет реализована в соответствии с процедурами закупок Всемирного банка. Тендер будет доступен всем производителям платежной системы, которые полностью соответствуют требованиям.В Грузии нельзя использовать российскую платежную систему "Мир" – Нацбанк >>По условиям тендера, производители системы и сотрудники, занятые с ней, должны иметь соответствующий опыт в производстве сложных платежных систем. Срок подачи заявок – 10 апреля этого года. Встреча с желающими принять участие в тендере компаниями состоится 14 марта. Система мгновенных платежей представляет собой электронное решение для розничных платежей, доступное 24/7/365, платеж выполняется одновременно, мгновенно и сразу после производительности, сумма доступна получателю немедленно. Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари >>Платежи будут произведены Национальным банком Грузии в лари. Система мгновенных платежей будет включать в себя коммерческие банки и других поставщиков платежных услуг. Пользователи смогут использовать все возможные каналы и средства для инициирования платежей, будь то филиалы, интернет-банки, мобильные приложения, QR и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad066d82026bddf6e43fcae75557fa2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, экономика, грузия, национальный банк грузии
новости, экономика, грузия, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии собирается приобрести систему мгновенных платежей
По условиям тендера, производители системы и сотрудники, занятые с ней, должны иметь соответствующий опыт в производстве сложных платежных систем
ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии объявил открытый международный тендер на покупку системы мгновенных платежей, говорится в сообщении на сайте регулятора.
По данным Нацбанка, процедура тендера будет реализована в соответствии с процедурами закупок Всемирного банка.
Тендер будет доступен всем производителям платежной системы, которые полностью соответствуют требованиям.
По условиям тендера, производители системы и сотрудники, занятые с ней, должны иметь соответствующий опыт в производстве сложных платежных систем. Срок подачи заявок – 10 апреля этого года.
Встреча с желающими принять участие в тендере компаниями состоится 14 марта.
Система мгновенных платежей представляет собой электронное решение для розничных платежей, доступное 24/7/365, платеж выполняется одновременно, мгновенно и сразу после производительности, сумма доступна получателю немедленно.
Платежи будут произведены Национальным банком Грузии в лари.
Система мгновенных платежей будет включать в себя коммерческие банки и других поставщиков платежных услуг.
Пользователи смогут использовать все возможные каналы и средства для инициирования платежей, будь то филиалы, интернет-банки, мобильные приложения, QR и так далее.