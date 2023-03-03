https://sputnik-georgia.ru/20230303/natsbank-gruzii-sobiraetsya-priobresti-sistemu-mgnovennykh-platezhey-275422207.html

Нацбанк Грузии собирается приобрести систему мгновенных платежей

Нацбанк Грузии собирается приобрести систему мгновенных платежей

По условиям тендера, производители системы и сотрудники, занятые с ней, должны иметь соответствующий опыт в производстве сложных платежных систем 03.03.2023, Sputnik Грузия

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2023-03-03T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Национальный банк Грузии объявил открытый международный тендер на покупку системы мгновенных платежей, говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Нацбанка, процедура тендера будет реализована в соответствии с процедурами закупок Всемирного банка. Тендер будет доступен всем производителям платежной системы, которые полностью соответствуют требованиям.В Грузии нельзя использовать российскую платежную систему "Мир" – Нацбанк >>По условиям тендера, производители системы и сотрудники, занятые с ней, должны иметь соответствующий опыт в производстве сложных платежных систем. Срок подачи заявок – 10 апреля этого года. Встреча с желающими принять участие в тендере компаниями состоится 14 марта. Система мгновенных платежей представляет собой электронное решение для розничных платежей, доступное 24/7/365, платеж выполняется одновременно, мгновенно и сразу после производительности, сумма доступна получателю немедленно. Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари >>Платежи будут произведены Национальным банком Грузии в лари. Система мгновенных платежей будет включать в себя коммерческие банки и других поставщиков платежных услуг. Пользователи смогут использовать все возможные каналы и средства для инициирования платежей, будь то филиалы, интернет-банки, мобильные приложения, QR и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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