https://sputnik-georgia.ru/20230303/pora-eto-prekraschat-v-ssha-trebuyut-ostanovit-pomosch-ukraine-275438998.html

"Пора это прекращать". В США требуют остановить помощь Украине

"Пора это прекращать". В США требуют остановить помощь Украине

Республиканцы раскололись из-за поставок оружия Украине 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T19:31+0400

2023-03-03T19:31+0400

2023-03-03T19:31+0400

в мире

аналитика

политика

украина

киев

сша

дональд трамп

никки хейли

майк пенс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/02/271855549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9540c6f528cae74e3f65e67b20b01e42.jpg

Изоляционисты во главе с Дональдом Трампом требуют от Белого дома перестать помогать Киеву, а неоконсерваторы предлагают исключить их за это из партии. Что происходит в США — в материале Михаил Каткова для РИА Новости.Американский разводСтрана движется к национальному разводу, уверена член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин от республиканцев. Она опасается гражданской войны. И винит во всем нынешние власти, "полностью оторванные от реальных американцев".Ей и некоторым другим соратникам по партии очень не понравился европейский вояж Байдена, его визит в Киев и встреча с лидерами "Бухарестской девятки". Республиканцы возмущаются тем, что проблемы Украины волнуют президента намного больше собственных.В частности, депутат Кевин Херн отметил, что Байден посетил Киев, но не побывал в штате Оклахома, где из-за железнодорожной катастрофы в почву и атмосферу попали токсичные вещества. Марджори Тейлор Грин сказала даже, что американцы возненавидели своего президента, поскольку им он предпочел украинское правительство. Трент Конауэй, мэр города Восточная Палестина, возле которого тоже сошел с рельсов поезд, назвал поездку Байдена в Европу "большущей пощечиной" местному населению.Некоторые западные СМИ восприняли такую риторику как признак того, что Республиканская партия, контролирующая палату представителей, собирается помешать Вашингтону продолжить накачку Украины оружием. Между тем следом за Байденом в Киев прибыли пять республиканцев во главе с председателем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом. Зеленский передал им список необходимого ВСУ вооружения. В частности, там значатся истребители F-16 и ракетные комплексы ATACMS дальностью 300 километров.Прошла любовьЭкс-президент Дональд Трамп, уже заявивший о желании вновь возглавить Белый дом, считает, что Байден провоцирует столкновение с Россией. С другой стороны, экс-постпред США при ООН и второй официальный кандидат-республиканец в президенты Никки Хейли уверен: Вашингтон не защищает Украину, а ведет "войну за свободу", которую нельзя проиграть.Губернатор Флориды Рон Десантис, тоже претендующий на пост главы государства (его называют "Трампом для умеющих читать"), полагает, что надо заниматься собственной страной, а не Украиной, и настоящая угроза для США — Китай, не Россия. В свою очередь, бывший вице-президент Майк Пенс утверждает: в Республиканской партии не должно быть места тем, кто отказывается "защищать свободу".Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, выступая на Мюнхенской конференции, отметил, что внутрипартийная борьба не будет легкой, но украинцы все-таки получат нужное им оружие. Между тем год назад такой проблемы не было. Тот же Десантис поддерживал вооружение Киева с 2014-го. Судя по всему, он передумал — из-за того, что изменилось отношение населения к украинскому кризису.По результатам февральского опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, только 48% американцев одобряют поставки оружия Украине, 29 — против, 22 — не определились. В мае 2022-го за военную помощь киевскому режиму выступали 60% респондентов. К тому же, согласно FoxNews, 61% республиканцев и 49% независимых избирателей не желают, чтобы поддержка Украины была бессрочной.При этом, по информации Quinnipiac University, за Трампа готовы проголосовать 42% сторонников Республиканской партии, за Десантиса — 36. Рейтинг Хейли — шесть процентов, Майка Пенса — четыре.Идейные разногласияОпрошенные РИА Новости эксперты указывают, что Украина послужила лишь триггером — противостояние между условными изоляционистами, не желающими, чтобы США лезли в чужие конфликты, и неоконсерваторами, борющимися за "свободу" (в их понимании) по всей планете, достаточно давнее."Однако это не непреодолимые разногласия, потому что все республиканцы отстаивают национальные интересы и добиваются американского превосходства. Просто одни призывают сосредоточиться на внутренних проблемах, а другие делают ставку на военную силу", — объясняет директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Сторонники дальнейшего вооружения Украины рассчитывают привлечь на свою сторону независимых или колеблющихся избирателей, добавляет заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. "У такого электората есть запрос на поддержку Киева, и, если не бороться за этих людей, они уйдут к демократам", — говорит она.Эксперты уверены: конфликт на Украине сыграет важную роль в кампаниях всех кандидатов. Причем в Демократической партии тоже возникают споры. Так, в октябре 30 конгрессменов потребовали от Байдена инициировать мирные переговоры и смягчить антироссийские санкции в качестве жеста доброй воли. Скандал быстро замяли, потому что демократы очень не хотят, чтобы их заподозрили в готовности к уступкам Кремлю.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230301/vuchich-zapadnye-lidery-priznali-svoyu-vovlechennost-v-konflikt-na-ukraine-275353692.html

https://sputnik-georgia.ru/20230224/kak-v-moskve-otreagirovali-na-mirnyy-plan-kitaya-po-ukraine-275226325.html

https://sputnik-georgia.ru/20230210/274764387.html

украина

киев

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, аналитика, политика, украина, киев, сша, дональд трамп, никки хейли, майк пенс, оон, республиканская партия, мгу, обострение ситуации вокруг украины 2022