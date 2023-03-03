https://sputnik-georgia.ru/20230303/sertifikaty-chlenov-izbiratelnoy-komissii-v-gruzii-mogut-stat-obyazatelnymi-275440683.html

Сертификаты членов избирательной комиссии в Грузии могут стать обязательными

Сертификаты членов избирательной комиссии в Грузии могут стать обязательными

Согласно действующему законодательству, члены участковой избирательной комиссии, назначенные политическими партиями, не обязаны иметь соответствующий... 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Сертификат члена избирательной комиссии может стать обязательным для лиц, назначенных в участковые избирательные комиссии политическими партиями. Соответствующие изменения планируется внести в "Избирательный кодекс", инициирование которых планируется на будущей неделе. Действующий закон устанавливает перечень обязательных требований, которым должно отвечать лицо для назначения на должность члена участковой избирательной комиссии.Президент Грузии представила новых кандидатов на пост главы ЦИК >> Одним из таких критериев является наличие сертификата члена участковой избирательной комиссии, однако избирательное законодательство имеет исключение, согласно которому члены участковой избирательной комиссии, назначенные политическими партиями, не обязаны иметь соответствующий сертификат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, цик грузии, избирательный кодекс грузии