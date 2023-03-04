https://sputnik-georgia.ru/20230304/saakashvili-sobirayutsya-provedat-polskie-vrachi---reaktsiya-minyusta-gruzii--275448565.html

Саакашвили собираются проведать польские врачи - реакция Минюста Грузии

Саакашвили собираются проведать польские врачи - реакция Минюста Грузии

Власти Грузии заинтересованы в лечении Саакашвили и готовы обеспечить приезд любого зарубежного врача 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T15:39+0400

2023-03-04T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Заявление о приглашении польских врачей к осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили после демармаша послов стран ЕС лишено оснований, говорится в заявлении министерства юстиции. О приезде польских врачей для оценки состояния Сааакашвили сообщили его адвокаты. Между тем в польских СМИ появилась информация, что приезд медиков из Польши стал возможен только после того, как послы ЕС передали министерству юстции демарш. Министерство юстиции еще раз повторило слова главы ведомства Рати Брегадзе, что государство заинтересовано в обеспечении лечения Саакашвили и готово обеспечить приезд любого врача из любой зарубежной клиники для его лечения. Врачи клиники "Вивамеди" заявили об ухудшении состояния здоровья экс-президента из-за снижения веса и его отказа от полноценного питания. Врачи утверждают, что Саакашвили потребляет лишь то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизни, а не для улучшения состояния. Лечащий врач сменился у Саакашвили>>На прошлой неделе посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол Швеции Ульрик Тидестром передали главе Минюста официальный демарш стран-членов ЕС, встревоженных ухудшением состояния здоровья экс-президента. По словам Герчинского, с этим демаршем согласились в Брюсселе все 27 государств-членов Евросоюза. Адвокаты и сторонники Саакашвили настаивают на его освобождении по состоянию здоровья. Между тем 6 февраля Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Если Саакашвили похудеет еще на 7 кг, он не сможет встать с кровати - заключение экспертов>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, украина, швеция, брюссель, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба