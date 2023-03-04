https://sputnik-georgia.ru/20230304/v-gruzii-11-vracham-priostanovili-litsenzii-275444080.html
В Грузии 11 врачам приостановили лицензии
В Грузии 11 врачам приостановили лицензии
Часто врачи не вступают в разбирательства и вместо этого соглашаются пройти курсы повышения квалификации, заявила эксперт 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T10:32+0400
2023-03-04T10:32+0400
2023-03-04T10:32+0400
грузия
новости
общество
здравоохранение в грузии
министерство здравоохранения грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_0:5:1728:977_1920x0_80_0_0_09d6ddf0691785f4640a8107761dbbd7.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В феврале этого года в Грузии совет профразвития рассмотрел вопрос ответственности 14 врачей, из них 11 медикам приостановили лицензию, заявила председатель "Ассоциации защиты прав врачей" Саломе Лолуа. По ее словам, был один медицинский случай, который завершился летальным исходом. В связи с этим делом пятеро врачей в Грузии навсегда были лишены лицензии. Один из них является анестезиологом. Лолуа пояснила, что его ждет также суд, который будет длиться почти год. Лолуа отметила, что часто врачи не вступают в разбирательства и вместо этого соглашаются пройти курсы повышения квалификации. Лолуа считает, что эти курсы не дают каких-либо навыков врачам и являются неэффективными, пустой тратой денег. "На листочке написано как-будто врач прошел курс. А со стороны Минздрава не осуществляется контроль, что именно они изучили на этих курсах", – подчеркнула Лолуа. Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам >>Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при Минздраве Грузии является органом, контролирующим качество оказания медицинских услуг. Агентство изучает это на основе заявлений и жалоб граждан страны. Агентство также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Ведомство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_347:123:1605:1066_1920x0_80_0_0_ebe42e9db2e622f2686154971a3f9cfe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
В Грузии 11 врачам приостановили лицензии
Часто врачи не вступают в разбирательства и вместо этого соглашаются пройти курсы повышения квалификации, заявила эксперт
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В феврале этого года в Грузии совет профразвития рассмотрел вопрос ответственности 14 врачей, из них 11 медикам приостановили лицензию, заявила председатель "Ассоциации защиты прав врачей" Саломе Лолуа.
"В Германии в течение одного года было зафиксировано 14 жалоб, тогда как только в прошлом месяце в Грузии был поставлен вопрос ответственности 14 врачей, из них 11 приостановили сертификаты", – заявила Лолуа об этом в медиа-центре "Мтавари".
По ее словам, был один медицинский случай, который завершился летальным исходом. В связи с этим делом пятеро врачей в Грузии навсегда были лишены лицензии. Один из них является анестезиологом. Лолуа пояснила, что его ждет также суд, который будет длиться почти год.
Лолуа отметила, что часто врачи не вступают в разбирательства и вместо этого соглашаются пройти курсы повышения квалификации. Лолуа считает, что эти курсы не дают каких-либо навыков врачам и являются неэффективными, пустой тратой денег.
"На листочке написано как-будто врач прошел курс. А со стороны Минздрава не осуществляется контроль, что именно они изучили на этих курсах", – подчеркнула Лолуа.
Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при Минздраве Грузии является органом, контролирующим качество оказания медицинских услуг. Агентство изучает это на основе заявлений и жалоб граждан страны.
Агентство также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Ведомство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.