https://sputnik-georgia.ru/20230304/v-gruzii-11-vracham-priostanovili-litsenzii-275444080.html

В Грузии 11 врачам приостановили лицензии

В Грузии 11 врачам приостановили лицензии

Часто врачи не вступают в разбирательства и вместо этого соглашаются пройти курсы повышения квалификации, заявила эксперт 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В феврале этого года в Грузии совет профразвития рассмотрел вопрос ответственности 14 врачей, из них 11 медикам приостановили лицензию, заявила председатель "Ассоциации защиты прав врачей" Саломе Лолуа. По ее словам, был один медицинский случай, который завершился летальным исходом. В связи с этим делом пятеро врачей в Грузии навсегда были лишены лицензии. Один из них является анестезиологом. Лолуа пояснила, что его ждет также суд, который будет длиться почти год. Лолуа отметила, что часто врачи не вступают в разбирательства и вместо этого соглашаются пройти курсы повышения квалификации. Лолуа считает, что эти курсы не дают каких-либо навыков врачам и являются неэффективными, пустой тратой денег. "На листочке написано как-будто врач прошел курс. А со стороны Минздрава не осуществляется контроль, что именно они изучили на этих курсах", – подчеркнула Лолуа. Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам >>Государственное агентство регулирования медицинской деятельности при Минздраве Грузии является органом, контролирующим качество оказания медицинских услуг. Агентство изучает это на основе заявлений и жалоб граждан страны. Агентство также ведет мониторинг условий и выполнения государственных медицинских программ в клиниках. Ведомство выдает медицинским учреждениям лицензии, обеспечивает проведение сертификационных экзаменов среди врачей, а также выдает сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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