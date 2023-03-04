https://sputnik-georgia.ru/20230304/vlasti-gruzii-nazvali-novyy-srok-nachala-stroitelstva-porta-v-anakliya-275443688.html

Власти Грузии назвали новый срок начала строительства порта в Анаклия

Власти Грузии назвали новый срок начала строительства порта в Анаклия

Правительство с компанией, которая будет отобрана на основе заявки о выражении интересов, создаст совместное предприятие 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T09:01+0400

2023-03-04T09:01+0400

2023-03-04T09:14+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Строительные работы первого глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), начнутся в 2023 году, сообщает администрация правительства. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Между тем продолжается формальный процесс отбора частного партнера государства. Правительство с компанией, которая будет отобрана на основе заявки о выражении интересов, создаст совместное предприятие, в котором 51% будет принадлежать государству, а остальное – частному партнеру. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклии было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding, и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия": суд с правительством Грузии еще не завершен >>"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, анаклия, поти, консорциум развития анаклия, порт анаклия, правительство грузии