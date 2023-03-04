https://sputnik-georgia.ru/20230304/zapad-sterilizuet-dzheymsa-bonda-275447998.html

Запад стерилизует Джеймса Бонда

Запад стерилизует Джеймса Бонда

Все, кто только можно, написали об этой позорной истории — сами англичане, американцы, наши. Люди до того в шоке, что не могут даже внятно проговорить смысл... 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T21:41+0400

2023-03-04T21:41+0400

2023-03-04T21:41+0400

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Итак, наследники британского классика Яна Флеминга наняли команду цензоров, которые вычистят из книг о Джеймсе Бонде все нехорошие "расистские" шуточки, и главное — слово "негр". И еще много чего уберут, что "ранит чувства" сегодняшнего настоящего демократа. Стерилизованный Бонд вернется к вам в апреле в новом издании к юбилею первого из романов — "Казино "Рояль". Хотите подробностей того, что чистят, — читайте сами вот хотя бы здесь, пишет автор РИА Новости.Что касается комментариев, то они чаще всего предсказуемы: нынешняя левацкая революция на Западе — с исправлением языка и прочим блек-джеком — уничтожает главное, что есть в каждом обществе, — его культуру. Кого-то это может порадовать ("так им и надо"), но кого-то не очень: невозможное оказалось возможным, и никого за это не наказали. При Гитлере хотя бы жгли книги целиком, переписывать их не догадались.Но есть одна сторона дела, которая для тех же англичан настолько очевидна, что о ней и говорить не надо, зато в России это мало кому понятно, а жаль. Дело в том, что серия о Джеймсе Бонде (с учетом момента ее появления) перекликается со множеством ключевых сюжетов советской/российской истории, так же как с нашей историей часто и неожиданно перекликается британская. Флеминг — громадное явление для британской цивилизации, а длинный хвост из новых "Бондов" уже после смерти автора, не говоря о бесконечных фильмах, это лишь иллюстрирует. Бонд — это памятник эпохе, как Шерлок Холмс — памятник эпохе более ранней, когда Британия была империей, непосредственно владевшей примерно 40 процентами территории земного шара и игравшей ту же роль в мире, что попыталась играть Америка на рубеже XX-XXI столетий.Как получилось, что вроде бы победившее во Второй мировой мощнейшее государство затем начало рушиться и впадать в уныние, — долгая история, поместившаяся между 1945-м и примерно 1956-м (Суэцкий кризис). Помогли и американцы, мягкими пинками оттеснявшие былую сверхдержаву с авансцены, помогли и мы — в том самом Суэцком кризисе.А теперь представьте себе ощущения тогдашних британцев: вчера — властелины мира, сегодня — живем на продуктовых карточках. И вот этим людям офицер-спецназовец и джентльмен Ян Флеминг протянул руку помощи, подарив им Джеймса Бонда — аналог д’Артаньяна (идеального француза). Герой этот был замечателен далеко не только подвигом разведчика, а прежде всего вкусом к жизни, умением завоевывать женщин в громадных количествах, говорить то, что думает, и так, как думает, заслуженно приобретать отличные автомобили или костюмы… То есть он был тем, кем упавшие на колени британцы чаще всего быть уже не могли.Появился этот идеал англичанина в 1953-м (тот самый "Казино "Рояль") и… отказался умирать вместе с автором (1964 год). Но тут уже пришла другая эпоха, когда "Битлз" и прочие (на забудем "Пинк Флойд" с Роджером Уотерсом) показали соотечественникам, что могут создать великую музыкальную эру, охватившую весь мир. Им временно полегчало. Гордость вернулась.Тем временем выходили новые "Бонды", франшизу на создание которых выдавали те самые наследники Флеминга, оформившие себе монополию на товарную марку. Сначала серию продолжил великолепный писатель Джон Гарднер, потом как-то так получилось, что новому Бонду запретили слишком много пить и курить, далее — в связи с разгулом феминизма — выдали ему начальника-женщину (хотя и не худшую), да и в целом с женщинами как-то стало сложнее. Ну и докатилось до сегодняшней чистки.В общем-то понятно, что нормальность Бонда никак не вписывалась в насаждаемый нынешними революционерами образ мужчины-слизняка, сомневающегося в собственной половой принадлежности и боящегося сказать слово не так. Остается задуматься, как нам относиться к стараниям всей этой шайки пинками поставить англичан обратно на колени. Радоваться? Или беззаконно издать Флеминга на английском без нынешней стерилизации, наладив затем его тайный экспорт в Великобританию, пока они там не перешли к сжиганию книг?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230226/putin-zapad-stremitsya-razdelit-rossiyu-na-melkie-chasti-275253600.html

https://sputnik-georgia.ru/20230223/format-33-zurabishvili-i-davlenie-zapada---lavrov-otvetil-na-ostrye-voprosy-po-gruzii-274501999.html

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в мире, колумнисты, аналитика, великобритания, обострение ситуации вокруг украины 2022, политика