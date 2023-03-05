https://sputnik-georgia.ru/20230305/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-esche-dva-cheloveka-budut-zhdat-suda-v-tyurme-275464387.html

Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме

Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме

Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T20:42+0400

2023-03-05T20:42+0400

2023-03-05T20:49+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения по делу о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке избрал для бывшего главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили и специалиста ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанга Лондаридзе заключение под стражу. В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. 5 марта прокуратура предъявила обвинение еще двум лицам. Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари. Внести залог в размере 5 тысяч лари адвокаты предлагали за Вахтанга Лондаридзе. Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения >>Прокуратура предъявила обвинение Гиге Гигашвили, бывшему руководителю службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, "в служебной халатности, повлекшей гибель человека". Специалисту ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтангу Лондаридзе предъявлено обвинение в "изготовлении и использовании поддельного официального документа". Кроме того, по информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении трех юридических лиц – "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшен эксперти". Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда >>По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание. По делу о смерти Мариты Мепаришвили в Тбилисском городском суде рассматриваются дела девяти лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, парк ваке