https://sputnik-georgia.ru/20230305/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-esche-dva-cheloveka-budut-zhdat-suda-v-tyurme-275464387.html
Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме
Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме
Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T20:42+0400
2023-03-05T20:42+0400
2023-03-05T20:49+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения по делу о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке избрал для бывшего главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили и специалиста ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанга Лондаридзе заключение под стражу. В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. 5 марта прокуратура предъявила обвинение еще двум лицам. Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари. Внести залог в размере 5 тысяч лари адвокаты предлагали за Вахтанга Лондаридзе. Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения >>Прокуратура предъявила обвинение Гиге Гигашвили, бывшему руководителю службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, "в служебной халатности, повлекшей гибель человека". Специалисту ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтангу Лондаридзе предъявлено обвинение в "изготовлении и использовании поддельного официального документа". Кроме того, по информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении трех юридических лиц – "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшен эксперти". Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда >>По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание. По делу о смерти Мариты Мепаришвили в Тбилисском городском суде рассматриваются дела девяти лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, парк ваке
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, парк ваке
Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме
20:42 05.03.2023 (обновлено: 20:49 05.03.2023)
Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения по делу о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке избрал для бывшего главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили и специалиста ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанга Лондаридзе заключение под стражу.
В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. 5 марта прокуратура предъявила обвинение еще двум лицам.
Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари. Внести залог в размере 5 тысяч лари адвокаты предлагали за Вахтанга Лондаридзе.
Прокуратура предъявила обвинение Гиге Гигашвили, бывшему руководителю службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, "в служебной халатности, повлекшей гибель человека". Специалисту ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтангу Лондаридзе предъявлено обвинение в "изготовлении и использовании поддельного официального документа".
Кроме того, по информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении трех юридических лиц – "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшен эксперти".
По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.
По делу о смерти Мариты Мепаришвили в Тбилисском городском суде рассматриваются дела девяти лиц.