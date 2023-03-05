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https://sputnik-georgia.ru/20230305/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-esche-dva-cheloveka-budut-zhdat-suda-v-tyurme-275464387.html
Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме
Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме
Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T20:42+0400
2023-03-05T20:49+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения по делу о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке избрал для бывшего главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили и специалиста ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанга Лондаридзе заключение под стражу. В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. 5 марта прокуратура предъявила обвинение еще двум лицам. Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари. Внести залог в размере 5 тысяч лари адвокаты предлагали за Вахтанга Лондаридзе. Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения &gt;&gt;Прокуратура предъявила обвинение Гиге Гигашвили, бывшему руководителю службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, "в служебной халатности, повлекшей гибель человека". Специалисту ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтангу Лондаридзе предъявлено обвинение в "изготовлении и использовании поддельного официального документа". Кроме того, по информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении трех юридических лиц – "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшен эксперти". Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда &gt;&gt;По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание. По делу о смерти Мариты Мепаришвили в Тбилисском городском суде рассматриваются дела девяти лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, парк ваке
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, парк ваке

Дело о гибели подростка в парке Ваке: еще два человека будут ждать суда в тюрьме

20:42 05.03.2023 (обновлено: 20:49 05.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения по делу о гибели Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке избрал для бывшего главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили и специалиста ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтанга Лондаридзе заключение под стражу.
В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. 5 марта прокуратура предъявила обвинение еще двум лицам.
Сторона защиты требовала освобождения Гиги Гигашвили без меры пресечения или внесения залога в размере 10 тысяч лари. Внести залог в размере 5 тысяч лари адвокаты предлагали за Вахтанга Лондаридзе.
Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения >>
Прокуратура предъявила обвинение Гиге Гигашвили, бывшему руководителю службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, "в служебной халатности, повлекшей гибель человека". Специалисту ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" Вахтангу Лондаридзе предъявлено обвинение в "изготовлении и использовании поддельного официального документа".
Кроме того, по информации прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении трех юридических лиц – "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшен эксперти".
Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда >>
По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.
По делу о смерти Мариты Мепаришвили в Тбилисском городском суде рассматриваются дела девяти лиц.
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