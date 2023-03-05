https://sputnik-georgia.ru/20230305/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-prokuratura-predyavila-novye-obvineniya-275461004.html

Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения

Дело о гибели подростка в парке Ваке: прокуратура предъявила новые обвинения

Экспертизы подтвердили, что "Гринсервис+" выполнил работы на фонтане некачественно, что не соответствовало требованиям безопасности жизни и здоровья человека 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T17:13+0400

2023-03-05T17:13+0400

2023-03-05T17:48+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии в рамках дела о гибели 13-летнего подростка Мариты Мепаришвили в фонтане парка Ваке, на основании проводимого в МВД расследования и заключений инженерно-технической экспертизы, предъявила новые обвинения двум фигурантам дела. В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. Обвинение предъявлено бывшему начальнику отдела охраны окружающей среды мэрии Тбилиси в "служебной халатности, повлекшей гибель человека", а также в изготовлении и использования поддельного служебного документа специалисту ООО "Экспертиза, строительство, дизайн". Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда >>По данным ведомства, по этому уголовному делу также приходят три юридических лица – "Гринсервис+", "Экспертиза, строительство, дизайн" и "Мшен эксперти". "В частности, проведенными экспертизами было установлено, что поддельный проект, который представил директор "Гринсервис+" в городскую службу мэрии, был некачественным, так как не соответствовал правилам техники безопасности при обустройстве электрического оборудования", – говорится в заявлении прокуратуры. Экспертиза также установила, что если бы работы проводились по первоначальному проекту, и кабели двигателей насосов не были размещены в бассейне фонтана, утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей не было бы. Экспертизы также подтвердили, что "Гринсервис+" выполнил работы на центральном фонтане некачественно, что не соответствовало требованиям безопасности жизни и здоровья человека. В частности, во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, кабельные линии не были проложены в трубах с соответствующей защитой. Погибшую в парке Ваке девочку наградили медалью посмертно>>Кроме того, не было установлено реле, которое обеспечивало бы автоматическое отключение источника питания в случае утечки электроэнергии, а также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса. Расследование, проведенное МВД, выявило еще один криминальный эпизод. В частности, 22 октября 2021 года между Городской службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси и ООО "Гринсервис +" был подписан договор о госзакупках на работы по восстановлению фонтанов и каскадов на территории парка Ваке. Согласно договору, поставщик был обязан до подписания акта приема представить акт, выданный Национальным бюро экспертизы или уполномоченным лицом, исполнительный чертеж фактически устроенной электронной сети и соответствующую документацию. Однако в ходе работ "Гринсервис+" передал в городскую службу охраны окружающей среды мэрии фальшивые изменения проекта. Несмотря на вышеизложенное, 16 марта и 15 августа 2022 года между начальником Городской службы мэрии и директором ООО "Гринсервис+" были подписаны договоры, а также внесены изменения в договор, которые изменили уже утвержденный проект без обязательного экспертного заключения. Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику >>В итоге ООО "Гринсервис+" выполнило работы по центральному фонтану некачественно, что не соответствовало требованиям безопасности жизни и здоровья человека, а начальник городской службы охраны окружающей среды мэрии безразлично отнесся к возложенной на него обязанности и принял выполненные работы без указанных документов. Что касается еще одного криминального эпизода, то следствием, проведенным в МВД, также установлено, что 18 мая 2020 года между городским отделом охраны окружающей среды мэрии Тбилиси и ООО LMC был заключен договор на оказание услуг по составлению проектной документации на работы по восстановлению фонтанов и каскадов на территории парка Ваке. После составления проекта ООО LMC обратилось в ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" с целью выдачи надлежащего экспертного заключения, включающего определение соответствия проектно-сметной документации фонтанов и работ по восстановлению каскадов на территории парка. "Мне нужно знать, что произошло" – Каладзе о трагедии в парке Ваке>>ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" был составлен ложный акт осмотра, согласно которому проект якобы выполнен с соблюдением строительных норм и норм безопасности. В отчете в качестве экспертов, проводивших проверку, он указал восемь человек, никогда не работавших в ООО "Экспертиза, строительство и проектирование", поэтому в проверке не участвовали. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок о применении в отношении подсудимых меры пресечения в виде лишения свободы. По делу о смерти Мариты Мепаришвили в Тбилисском городском суде рассматриваются дела девяти лиц. По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание. Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии