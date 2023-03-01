https://sputnik-georgia.ru/20230301/tragediya-v-tbilisskom-parke-vake---novye-detali-iz-zala-suda-275380516.html
Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда
Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда
Адвокаты обвиняемых уверяют, что смогут доказать невиновность своих подзащитных на суде 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T20:33+0400
2023-03-01T20:33+0400
2023-03-01T21:44+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Тбилисский городской суд продолжает опрос свидетелей по делу о трагедии в парке Ваке, унесшей жизнь 13-летней девочки. В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. Все девять обиняемых, задержанных по делу, остаются в заключении, но продолжают настаивать на своей невиновности.Погибшую в парке Ваке девочку наградили медалью посмертно>>Доказать невиновность своих подзащитных готовы и адвокаты, которые уверяют, что собрали достаточно доказательств невиновности своих подзащитных. Между тем, прокурор по делу Арчил Ткешелашвили уверен в аргументах стороны обвинения. "Сторона обвинения представила единство неопровержимых доказательств, которые, как мы полагаем, доказывают вину обвиняемых", – сказал Ткешелашвили. При этом он отметил, что следствие до сих пор ждет результатов еще трех экспертиз: инженерной, технической и технологической, которые должны дать ответ, насколько соответствовали нормам строительство и проект. Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику >>Между тем, следствию удалось собрать достаточно доказательств для ужесточения обвинений четырем проходящим по делу. Пурцхванидзе предъявлено дополнительное обвинение в выполнении некачественных работ, повлекших смерть и вред здоровью двум или более людям. Сотруднику компании "Гринсервис +", директору и эксперту "Мшен-эксперти", которые проходят с Пурцхванидзе по эпизоду о подготовке поддельных документов, обвинения ужесточены в части нанесения значительного ущерба. Детали дела Речь идет о дополнительных работах, которые были проведены после завершения работы на центральном фонтане. Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору завернуть черные водопроводные трубы, которые выходили из электромотора, находящегося в фонтане, в нержавеющую конструкцию белого цвета. Компания "Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков. Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию. "Мне нужно знать, что произошло" – Каладзе о трагедии в парке Ваке>>Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела. Следствие также выявило нарушение, связанное с принятием муниципалитетом части работ по обновлению фонтанов на основании акта сдачи-приемки 26 августа 2022 года. Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси. Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение. Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда
20:33 01.03.2023 (обновлено: 21:44 01.03.2023)
Адвокаты обвиняемых уверяют, что смогут доказать невиновность своих подзащитных на суде
ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Тбилисский городской суд продолжает опрос свидетелей по делу о трагедии в парке Ваке, унесшей жизнь 13-летней девочки.
В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.
Все девять обиняемых, задержанных по делу, остаются в заключении, но продолжают настаивать на своей невиновности.
Доказать невиновность своих подзащитных готовы и адвокаты, которые уверяют, что собрали достаточно доказательств невиновности своих подзащитных.
"Мы представили три экспертных заключения, подтверждающих полную невиновность Лаши Пурцхванидзе. Также мы представили в суд информацию о том, что главный человек, у которого может быть важная информация по технической стороне фонтана, инженер, не опрошен, и он у нас есть в списке заявленных свидетелей", – сказал адвокат Арчил Чопикашвили, который защищает интересы руководителя компании "Гринсервис плюс".
Между тем, прокурор по делу Арчил Ткешелашвили уверен в аргументах стороны обвинения.
"Сторона обвинения представила единство неопровержимых доказательств, которые, как мы полагаем, доказывают вину обвиняемых", – сказал Ткешелашвили.
При этом он отметил, что следствие до сих пор ждет результатов еще трех экспертиз: инженерной, технической и технологической, которые должны дать ответ, насколько соответствовали нормам строительство и проект.
Между тем, следствию удалось собрать достаточно доказательств для ужесточения обвинений четырем проходящим по делу.
Пурцхванидзе предъявлено дополнительное обвинение в выполнении некачественных работ, повлекших смерть и вред здоровью двум или более людям. Сотруднику компании "Гринсервис +", директору и эксперту "Мшен-эксперти", которые проходят с Пурцхванидзе по эпизоду о подготовке поддельных документов, обвинения ужесточены в части нанесения значительного ущерба.
Детали дела
Речь идет о дополнительных работах, которые были проведены после завершения работы на центральном фонтане. Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору завернуть черные водопроводные трубы, которые выходили из электромотора, находящегося в фонтане, в нержавеющую конструкцию белого цвета.
Компания "Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков.
Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.
Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела.
Следствие также выявило нарушение, связанное с принятием муниципалитетом части работ по обновлению фонтанов на основании акта сдачи-приемки 26 августа 2022 года.
Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.
Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение.
Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.