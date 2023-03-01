https://sputnik-georgia.ru/20230301/tragediya-v-tbilisskom-parke-vake---novye-detali-iz-zala-suda-275380516.html

Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда

Трагедия в тбилисском парке Ваке – новые детали из зала суда

Адвокаты обвиняемых уверяют, что смогут доказать невиновность своих подзащитных на суде 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T20:33+0400

2023-03-01T20:33+0400

2023-03-01T21:44+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Тбилисский городской суд продолжает опрос свидетелей по делу о трагедии в парке Ваке, унесшей жизнь 13-летней девочки. В парке Ваке 13 октября 2022 года трех детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. Все девять обиняемых, задержанных по делу, остаются в заключении, но продолжают настаивать на своей невиновности.Погибшую в парке Ваке девочку наградили медалью посмертно>>Доказать невиновность своих подзащитных готовы и адвокаты, которые уверяют, что собрали достаточно доказательств невиновности своих подзащитных. Между тем, прокурор по делу Арчил Ткешелашвили уверен в аргументах стороны обвинения. "Сторона обвинения представила единство неопровержимых доказательств, которые, как мы полагаем, доказывают вину обвиняемых", – сказал Ткешелашвили. При этом он отметил, что следствие до сих пор ждет результатов еще трех экспертиз: инженерной, технической и технологической, которые должны дать ответ, насколько соответствовали нормам строительство и проект. Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику >>Между тем, следствию удалось собрать достаточно доказательств для ужесточения обвинений четырем проходящим по делу. Пурцхванидзе предъявлено дополнительное обвинение в выполнении некачественных работ, повлекших смерть и вред здоровью двум или более людям. Сотруднику компании "Гринсервис +", директору и эксперту "Мшен-эксперти", которые проходят с Пурцхванидзе по эпизоду о подготовке поддельных документов, обвинения ужесточены в части нанесения значительного ущерба. Детали дела Речь идет о дополнительных работах, которые были проведены после завершения работы на центральном фонтане. Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору завернуть черные водопроводные трубы, которые выходили из электромотора, находящегося в фонтане, в нержавеющую конструкцию белого цвета. Компания "Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков. Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию. "Мне нужно знать, что произошло" – Каладзе о трагедии в парке Ваке>>Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела. Следствие также выявило нарушение, связанное с принятием муниципалитетом части работ по обновлению фонтанов на основании акта сдачи-приемки 26 августа 2022 года. Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для оставления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта сдачи-приемки объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси. Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение. Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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