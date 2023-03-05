https://sputnik-georgia.ru/20230305/kto-stanet-narodnym-zaschitnikom-gruzii---obsuzhdenie-voprosa-prodolzhitsya-v-parlamente-275459155.html
Кто станет народным защитником Грузии – обсуждение вопроса продолжится в парламенте
Кто станет народным защитником Грузии – обсуждение вопроса продолжится в парламенте
На заседании в понедельник свой план развития института народного защитника представит кандидат в омбудсмены от партии "Граждане" Леван Иоселиани 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T14:28+0400
2023-03-05T14:28+0400
2023-03-05T14:52+0400
грузия
политика
новости
леван иоселиани
нино ломджария
народный защитник грузии
омбудсмен
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Комитет по защите прав человека парламента Грузии обсудит вопрос кандидатур на пост Народного защитника в понедельник, 6 марта. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей партии и оппозиции. На прошлой неделе лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили представил кандидатуру Левана Иоселиани. Часть оппозиции поддерживает его кандидатуру, а "Грузинская мечта" примет решение на собрании большинства. Для избрания народного защитника нужна поддержка 90 депутатов. На заседании в понедельник свой план развития института народного защитника представит кандидат в омбудсмены от партии "Граждане" Леван Иоселиани. Он также ответит на вопросы депутатов. Голосование по избранию народного защитника может состояться на пленарном заседании 7 марта. Кто станет Народным защитником Грузии? Оппозиционер выступил в поддержку Иоселиани >>Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта " готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях. По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. Оппозиционный депутат Леван Иоселиани будет бороться за пост Народного защитника Грузии>>"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван иоселиани, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен
грузия, политика, новости, леван иоселиани, нино ломджария, народный защитник грузии, омбудсмен
Кто станет народным защитником Грузии – обсуждение вопроса продолжится в парламенте
14:28 05.03.2023 (обновлено: 14:52 05.03.2023)
На заседании в понедельник свой план развития института народного защитника представит кандидат в омбудсмены от партии "Граждане" Леван Иоселиани
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Комитет по защите прав человека парламента Грузии обсудит вопрос кандидатур на пост Народного защитника в понедельник, 6 марта.
Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей партии и оппозиции.
На прошлой неделе лидер партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили представил кандидатуру Левана Иоселиани. Часть оппозиции поддерживает его кандидатуру, а "Грузинская мечта" примет решение на собрании большинства. Для избрания народного защитника нужна поддержка 90 депутатов.
На заседании в понедельник свой план развития института народного защитника представит кандидат в омбудсмены от партии "Граждане" Леван Иоселиани. Он также ответит на вопросы депутатов. Голосование по избранию народного защитника может состояться на пленарном заседании 7 марта.
Избрание Народного защитника на основании консенсуса между партиями является одной из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Ранее председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта " готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях.
По его словам, если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, то у "Грузинской мечты" будет соответствующий подход. Как отметил Кобахидзе, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения.
"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава.
В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили.
Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.