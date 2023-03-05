https://sputnik-georgia.ru/20230305/prezident-gruzii-primet-uchastie-v-sessii-komissii-po-polozheniyu-zhenschin-275457212.html

Президент Грузии примет участие в сессии Комиссии по положению женщин

Президент Грузии примет участие в сессии Комиссии по положению женщин

Президент Грузии выступит с публичной лекцией в Школе государственного управления Джона Кеннеди 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T11:28+0400

2023-03-05T11:28+0400

2023-03-05T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 марта посетит с рабочим визитом США, где примет участие в 67-й сессии Комиссии по положению женщин при Экономическом и социальном Совете ООН в Нью-Йорке, информацию распространяет пресс-служба администрации президента. Комиссия по положению женщин – одна из вспомогательных структур при Экономическом и социальном совете ООН. Существует с 1946 года, изначально как подкомиссия при Комиссии по правам человека. Состоит из представителей 45 государств-участников ООН, избираемых на 4 года с учетом принципа географического распределения. По информации пресс-службы, президент Грузии 6 марта выступит с обращением к представителям стран-членов ООН, которые обсуждают вопросы расширения прав и возможностей женщин и девочек, инновации, технологические изменения и образования в цифровую эпоху. Грузия присоединилась к кампании по борьбе с насилием против женщин >>В ходе рабочего визита в Нью-Йорк запланированы встречи президента Грузии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммад, исполнительным директором структуры "ООН-женщины" Симой Сами Бахус, администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером. Кроме того, президент Грузии проведет двустороннюю встречу с президентами стран-участниц форума и мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом. Запланирован визит президента Грузии в Йельский и Гарвардский университеты, где президент Грузии выступит с публичной лекцией в Школе государственного управления Джона Кеннеди. Сколько женщин убили в Грузии за последние девять лет >>Саломе Зурабишвили также посетит Гарвардский клуб в Нью-Йорке, где обсудит с членами клуба геополитическую ситуацию и положение в регионе. В рамках рабочего визита президент Грузии встретится с представителями грузинской диаспоры в США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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