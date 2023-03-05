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Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы
В испанском городе Бадахос 19 марта сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T19:32+0400
2023-03-05T19:32+0400
2023-03-05T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Сборная Грузии в полуфинале чемпионата Европы по регби на стадионе "Авчала" в Тбилиси обыграла команду Румынии – 31:7. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Помимо выхода в финал чемпионата Европы борджгалоснеби в 16-й раз выиграли Кубок Антимоза Иверели (Антима Иверяну), который традиционно с 2002 года разыгрывается по инициативе грузинской стороны в личных встречах между Грузией и Румынией. Румыны выигрывали этот кубок шесть раз. Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной >>Первый тайм на стадионе Авчала грузинские регбисты выиграли со счетом 17:0. Второй тайм борджгалоснеби провели также активно, реализовали несколько попыток и упрочили свое преимущество. В итоге сборная Грузии обыграла Румынию со счетом 31:7. Второй финалист чемпионата Европы по регби был выявлен 4 марта – сборная Португалии обыграла Испанию со счетом 27:10 в Лиссабоне и завоевала право сыграть в финале. Таким образом, 19 марта в испанском городе Бадахос сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, румыния, регби, сборная грузии по регби, кубок европейских наций по регби
грузия, новости, спорт, румыния, регби, сборная грузии по регби, кубок европейских наций по регби
Сборная Грузии по регби вышла в финал чемпионата Европы
19:32 05.03.2023 (обновлено: 19:34 05.03.2023)
В испанском городе Бадахос 19 марта сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Сборная Грузии в полуфинале чемпионата Европы по регби на стадионе "Авчала" в Тбилиси обыграла команду Румынии – 31:7.
Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула.
Помимо выхода в финал чемпионата Европы борджгалоснеби в 16-й раз выиграли Кубок Антимоза Иверели (Антима Иверяну), который традиционно с 2002 года разыгрывается по инициативе грузинской стороны в личных встречах между Грузией и Румынией. Румыны выигрывали этот кубок шесть раз.
Первый тайм на стадионе Авчала грузинские регбисты выиграли со счетом 17:0. Второй тайм борджгалоснеби провели также активно, реализовали несколько попыток и упрочили свое преимущество. В итоге сборная Грузии обыграла Румынию со счетом 31:7.
Второй финалист чемпионата Европы по регби был выявлен 4 марта – сборная Португалии обыграла Испанию со счетом 27:10 в Лиссабоне и завоевала право сыграть в финале.
Таким образом, 19 марта в испанском городе Бадахос сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.