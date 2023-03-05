https://sputnik-georgia.ru/20230305/sbornaya-gruzii-zavoevala-perove-zoloto-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tashkente-275461690.html

Сборная Грузии завоевала первое золото на турнире Большого шлема в Ташкенте

Сборная Грузии завоевала первое золото на турнире Большого шлема в Ташкенте

Днем ранее серебряную медаль сборной Грузии принесла Этер Липартелиани 05.03.2023, Sputnik Грузия

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варлам липартелиани

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гран-при по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани стал победителем турнира Большого шлема, который в эти дни принимает Ташкент.В Ташкенте с 3 по 5 марта проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем будут разыграны рейтинговые очки для Олимпийских игр 2024 года в Париже. В весовой категории 100 кг грузинский спортсмен победил Аарона Фара из Австрии. Соперник не смог ничего противопоставить иппону Липартелиани. Варлам Липартелиани принес сборной Грузии первую золотую медаль турнира в Ташкенте. Сборная Грузии по дзюдо отправилась на турнир в Ташкент в неполном составе >>Днем ранее серебряную медаль сборной Грузии принесла Этер Липартелиани в весовой категории 57 кг. Сейчас сборная Грузии на четвертом месте в командном зачете с двумя медалями. Для участия в ташкентском турнире Большого шлема зарегистрировано 372 спортсмена из 49 стран мира, из них 191 мужчина и 173 женщины. Сборная Грузии представлена на турнире девятью дзюдоистами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, варлам липартелиани, ташкент, гран-при по дзюдо