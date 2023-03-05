https://sputnik-georgia.ru/20230305/skolko-bankov-oshtrafovali-v-gruzii-za-poslednie-dva-goda-275381240.html

Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?

Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?

В число оштрафованных банков попали TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T09:01+0400

2023-03-05T09:01+0400

2023-03-05T09:01+0400

грузия

экономика

новости

бидзина иванишвили

национальный банк

tbc bank

liberty bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии за два года оштрафовал 181 финансовую организацию за нарушение различных правил и директив, в том числе 11 коммерческих банков. Национальный банк Грузии в рамках своих полномочий устанавливает правила работы для финансовых организаций, следит за соблюдением законов об отмывании денег и установленных правил. По данным регулятора, с 2021 года в Грузии были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, шесть кредитных организаций, 112 обменных пунктов, пять брокерских компаний, три регистратора ценных бумаг и 12 провайдеров налогового обслуживания. В число оштрафованных банков попали системные банки TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank, ассоциируемый с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком>>TBC Bank пришлось выплатить штраф в размере 928 тысяч лари за нарушение правил способствования пресечению незаконной легализации доходов, получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга в отношении двух клиентов и неправильное представление документации/информации, запрошенной Национальным банком Грузии. Liberty Bank заплатил штрафы на сумму 149,5 тысячи лари, за пять нарушений получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга, а также за нарушение требований закона "Об отмывании денег и пресечении финансирования терроризма" в отношении трех клиентов, а также за нарушение сроков предоставления информации Нацбанку, препятствование проверки банка и других правил. В отношении Credo Bank и Cartu Bank также речь идет о нарушении вышеуказанных правил. При этом Credo Bank оштрафовали на 44 тысячи лари, а Cartu Bank – на 64 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, бидзина иванишвили, национальный банк, tbc bank, liberty bank