Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230305/skolko-bankov-oshtrafovali-v-gruzii-za-poslednie-dva-goda-275381240.html
Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?
Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?
В число оштрафованных банков попали TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T09:01+0400
2023-03-05T09:01+0400
грузия
экономика
новости
бидзина иванишвили
национальный банк
tbc bank
liberty bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии за два года оштрафовал 181 финансовую организацию за нарушение различных правил и директив, в том числе 11 коммерческих банков. Национальный банк Грузии в рамках своих полномочий устанавливает правила работы для финансовых организаций, следит за соблюдением законов об отмывании денег и установленных правил. По данным регулятора, с 2021 года в Грузии были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, шесть кредитных организаций, 112 обменных пунктов, пять брокерских компаний, три регистратора ценных бумаг и 12 провайдеров налогового обслуживания. В число оштрафованных банков попали системные банки TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank, ассоциируемый с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком&gt;&gt;TBC Bank пришлось выплатить штраф в размере 928 тысяч лари за нарушение правил способствования пресечению незаконной легализации доходов, получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга в отношении двух клиентов и неправильное представление документации/информации, запрошенной Национальным банком Грузии. Liberty Bank заплатил штрафы на сумму 149,5 тысячи лари, за пять нарушений получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга, а также за нарушение требований закона "Об отмывании денег и пресечении финансирования терроризма" в отношении трех клиентов, а также за нарушение сроков предоставления информации Нацбанку, препятствование проверки банка и других правил. В отношении Credo Bank и Cartu Bank также речь идет о нарушении вышеуказанных правил. При этом Credo Bank оштрафовали на 44 тысячи лари, а Cartu Bank – на 64 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_73b4eedc296492c4d34e1c4467bb2a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, бидзина иванишвили, национальный банк, tbc bank, liberty bank
грузия, экономика, новости, бидзина иванишвили, национальный банк, tbc bank, liberty bank

Сколько банков оштрафовали в Грузии за последние два года?

09:01 05.03.2023
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура
Дом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В число оштрафованных банков попали TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии за два года оштрафовал 181 финансовую организацию за нарушение различных правил и директив, в том числе 11 коммерческих банков.
Национальный банк Грузии в рамках своих полномочий устанавливает правила работы для финансовых организаций, следит за соблюдением законов об отмывании денег и установленных правил.
По данным регулятора, с 2021 года в Грузии были оштрафованы 11 коммерческих банков, 32 микрофинансовые организации, шесть кредитных организаций, 112 обменных пунктов, пять брокерских компаний, три регистратора ценных бумаг и 12 провайдеров налогового обслуживания.
В число оштрафованных банков попали системные банки TBC Bank и Liberty Bank, а также Credo Bank и Cartu Bank, ассоциируемый с основателем правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили.
Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком>>
TBC Bank пришлось выплатить штраф в размере 928 тысяч лари за нарушение правил способствования пресечению незаконной легализации доходов, получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга в отношении двух клиентов и неправильное представление документации/информации, запрошенной Национальным банком Грузии.
Liberty Bank заплатил штрафы на сумму 149,5 тысячи лари, за пять нарушений получения, систематизации и обработки информации для передачи службам финансового мониторинга, а также за нарушение требований закона "Об отмывании денег и пресечении финансирования терроризма" в отношении трех клиентов, а также за нарушение сроков предоставления информации Нацбанку, препятствование проверки банка и других правил.
В отношении Credo Bank и Cartu Bank также речь идет о нарушении вышеуказанных правил. При этом Credo Bank оштрафовали на 44 тысячи лари, а Cartu Bank – на 64 тысячи лари.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0