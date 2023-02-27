https://sputnik-georgia.ru/20230227/garibashvili-rasskazal-ob-uspeshnom-sotrudnichestve-pravitelstva-s-natsbankom-275290235.html

Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком

Гарибашвили рассказал об успешном сотрудничестве правительства с Нацбанком

Срок полномочий президента Нацбанка истекает 3 марта. Должность главы регулятора он занимает последние семь лет 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T18:54+0400

2023-02-27T18:54+0400

2023-02-27T19:15+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. За два года сотрудничества правительства и Национального банка премьер и глава регулятора действовали исходя из национальных интересов страны, благодаря чему удалось достичь впечатляющих результатов развития экономики Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Одной из важнейших задач банка является содействие финансовой стабильности как предпосылке устойчивой экономики, и напоследок хотелось бы сказать, что работа Нацбанка с целенаправленными, эффективными и конструктивными решениями Гвенетадзе была крайне положительной", – заявил Гарибашвили в ходе выступления на мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе. Премьер: мир, стабильность и высокий экономический рост в Грузии - заслуга правительства >>Срок полномочий Кобы Гвенетадзе на посту главы Нацбанка истекает 3 марта. Должность главы регулятора он занимает последние семь лет. Подытоживая конструктивную и координированную работу правительства и Нацбанка, Гарибашвили рассказал о достигнутых за два года успехах экономики страны. По информации премьера, ВВП находится на историческом максимуме, в 2023 году он составит 25 миллиардов долларов, то есть до 80 миллиардов лари. ВВП на душу населения достигнет 8 тысяч долларов, а курс лари будет стабилен в диапазоне 2,6-2,65 GEL/$1. Кроме того, по словам премьера, на сегодняшний день безработица и бедность в Грузии находятся на историческом минимуме. "И, самое главное, эти два года экономического роста позволили г-ну Кобе и его менеджменту, руководству привести к тому, что валютные резервы страны также находятся на историческом максимуме", – сказал Гарибашвили. Тенденция роста экономики Грузии продолжится - прогноз вице-премьера >>Глава правительства поблагодарил Кобу Гвенетадзе за службу и пожелал ему успехов, добавив, что правительству и Нацбанку необходимо более координированное, здоровое сотрудничество. После истечения срока полномочий Кобы Гвенетадзе парламент Грузии по представлению президента страны должен будет выбрать нового члена Совета Нацбанка. После этого Совет должен будет выбрать кандидата в президенты регулятора из числа своих членов и представить президенту Грузии. Именно президент страны назначает и освобождает с должности главу Нацбанка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, коба гвенетадзе, национальный банк грузии