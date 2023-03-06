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Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тысяч

Два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T22:59+0400

2023-03-06T22:59+0400

2023-03-06T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Количество погибших при землетрясениях в Турции составило более 46 тысяч человек, сообщил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее Министерство градостроительства и окружающей среды Турции заявило, что разрабатываются новые планы строительства в затронутых стихийным бедствием провинциях: ограничивается этажность зданий, рассматриваются варианты создания новых городов.Землетрясения в ТурцииДва сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля. За землетрясениями последовал ряд афтершоков. Подземные толчки ощущались и в других регионах страны, а также соседних государствах, в том числе в Сирии.Увеличение арендной платы после землетрясения может привести к тюрьме в Турции >>Затем землетрясения уже меньшей магнитуды фиксировались еще несколько раз. В частности, последнее произошло в воскресенье в южной части Турции на границе с Сирией. Его магнитуда составила 4,4.Эксперты предсказывают дальнейшие землетрясения в районе Мраморного моря, так как одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит ровно у берегов Стамбула. Оно может затронуть не только Стамбул, но и еще шесть провинций с общим населением более 25 миллионов человек. По прогнозам количество жертв может составить от 70 до 90 тысяч человек, более миллиона человек могут остаться без крова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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