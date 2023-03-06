https://sputnik-georgia.ru/20230306/eto-skrytaya-zhemchuzhina-mira---direktor-itb-berlin-o-gruzii-275488501.html

"Это скрытая жемчужина мира" – директор ITB Berlin о Грузии

"Это скрытая жемчужина мира" – директор ITB Berlin о Грузии

ITB Berlin – это крупнейшая туристическая выставка, отражающая все основные тенденции развития в области туризма 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T14:38+0400

2023-03-06T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Грузия – скрытая жемчужина мира, которую желает увидеть каждый, заявила директор международной туристической выставки ITB Berlin Дебора Рут и призвала любителей туризма посетить страну. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, открывается 6 марта. Выставка откроется грандиозным грузинским концертом с насыщенной и многообразной программой. На торжественном гала-открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира.ITB Berlin – это платформа в индустрии путешествия мира, которая насчитывает более 57 лет, отметила директор. "Мы рады, что Грузия участвует как страна-хозяйка. Это очень тесное сотрудничество. Мы год готовились и сделали многое. Например, сегодня вечером пройдет церемония открытия выставки, на которой мы с удовольствием ждем, как будет представлена грузинская культура в глобальной индустрии туризма", – отметила Рут. Крупнейшая международная туристическая выставка открывается в Берлине>>Грузия как туристическое направление должна стать еще более популярна и привлекательная во всем мире, учитывая, что в стране есть что предложить глобальному туризму, считает директор ITB Berlin. Дебора Рут побывала в Грузии в 2022 году и, по ее словам, особенно влюбилась в регион Кахети и местных жителей. "Люди очень тепло были настроены ко мне. Мне, как личности, туристу, путешественнику и профессионалу очень понравилось это теплое гостеприимство и прекрасный прием в Грузии", – подчеркнула Рут. Грузинская программа на ITB BerlinЗа день до непосредственного начала выставки, 6 марта, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит перед гостями на церемонии открытия. В рамках гала-открытия выставки пройдет специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура". На мероприятии будет представлена история грузинской культуры, современное искусство, этно-джаз, классическая и электронная музыка, грузинский национальный балет и многое другое. В день открытия выставки гости смогут ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей туристического сектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме в Грузии. 8 марта пройдет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами на мероприятии будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператора и 23 гостиницы. Мероприятие завершится 9 марта. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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