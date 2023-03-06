https://sputnik-georgia.ru/20230306/krupneyshaya-mezhdunarodnaya-turisticheskaya-vystavka-otkryvaetsya-v-berline-275466973.html

Крупнейшая международная туристическая выставка открывается в Берлине

Крупнейшая международная туристическая выставка открывается в Берлине

Премьер-министр Грузии, как глава страны-хозяйки ITB Berlin, выступит перед публикой на церемонии открытия 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T07:32+0400

2023-03-06T07:32+0400

2023-03-06T08:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Престижная Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, начинает свою работу и продлится до 9 марта. Выставка откроется грандиозным грузинским концертом. Организаторы концерта обещают, что программа будет насыщенной и многообразной. На торжественном гала-открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. За день до непосредственного начала выставки, 6 марта, премьер-министр Грузии, как глава страны-хозяйки ITB Berlin, выступит перед публикой на церемонии открытия. Премьер Грузии вылетел в Берлин для участия в церемонии открытия ITB Berlin >>В этот же день вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили проведет пресс-конференцию для международных СМИ. В рамках гала-открытия выставки 6 марта пройдет специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура". На мероприятии будет представлена история грузинской культуры, современное искусство, этно-джаз, классическая и электронная музыка, грузинский национальный балет и так далее. В день открытия выставки гости смогут ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенной на 950 квадратных метрах. "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>В рамках выставки пройдет дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". 7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. 8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. К участию Грузии в крупнейшей туристической выставке в Берлине все готово >>Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператоров и 23 гостиниц. В 2019 году до пандемии коронавируса выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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