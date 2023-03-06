https://sputnik-georgia.ru/20230306/gruzii-neobkhodim-zakon-ob-inoagentakh---direktor-tsentra-islamskikh-issledovaniy-kavkaza--275495963.html

Грузии необходим закон об "иноагентах" - директор "Центра Исламских исследований Кавказа"

Грузии необходим закон об "иноагентах" - директор "Центра Исламских исследований Кавказа"

Законопроект об "иноагентах" в Грузии стал объектом критики и споров среди политиков и общественности 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T16:51+0400

2023-03-06T16:51+0400

2023-03-06T17:02+0400

законопроект об иноагентах

грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Закон об агентах иностранного влияния необходим Грузии, заявил директор "Центра Исламских исследований Кавказа" Шота Апхаидзе в интервью телеграм-каналу "GEнацвале | Генацвале".Как вы оцениваете данную инициативу? Есть ли необходимость принятия такого закона в Грузии?Конечно, давно есть такая необходимость, поскольку начиная с 1993 года неправительственные организации в Грузии получили из разных западных фондов около 470 млн долларов. Среди них — Фонд "Открытое общество" Дж. Сороса, Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд Евразии, Фонд Конрада Аденауэра, а также другие американские фонды. Все эти организации на протяжении уже почти 30 лет финансируют неправительственные организации в Грузии. Соответственно, возникает вопрос, куда эти деньги идут, на что они тратятся и на какие цели выделяются. На самом деле, развитие гражданского общества и защита прав человека — лишь декларативные цели, а вот конкретное назначение этих денег — управлять политическими процессами, создавать свои элиты и впоследствии править страной через свою агентуру влияния.Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Мы все неоднократно были свидетелями множества попыток государственного переворота на протяжении последних 10 лет, все эти деструктивные организации, которые финансируются Западом, вносили раскол в грузинское общество. Именно поэтому есть огромная необходимость принятия закона об агентах иностранного влияния, иначе мы никогда не сможем навести порядок в стране.Практически все лидеры оппозиции высказались против данного законопроекта, почему им так важно сорвать принятие данной инициативы?Разумеется, для оппозиции это очень важно. Им перекрывается воздух в плане финансирования, поэтому все лидеры оппозиции, а это деструктивная оппозиция, они напрямую финансируются Западом, они не служат интересам грузинского народа, и принятие данного законопроекта — это большой удар для них. Им придется отчитываться, на кого и на что тратятся эти деньги. Фактически на протяжении 25-30 лет в Грузии не было никакого контроля за источникам финансирования. Данная инициатива позволит правоохранительным органам проконтролировать этот сектор. Понятное дело, что это не устраивает оппозицию.Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что данный законопроект "заглушит свободные голоса Грузии". Считает ли вы как руководитель НПО, что принятие данного закона помешает вашей работе? Какое воздействие он окажет на сектор НПО и НКО в Грузии?Я руковожу "Центром Исламских исследований Кавказа". Мой центр занимается исключительно научно-аналитической работой. Ни я, ни мой Центр не получаем гранты и иного рода финансирование, чтобы устраивать госперевороты в Грузии, подрывать региональную безопасность. Я, наоборот, способствую укреплению государственной безопасности.У меня в Центре все прозрачно, все знают, чем я занимаюсь. Я не беспокоюсь. Беспокоиться надо Неду Прайсу. Для американцев данные НПО и НКО — просто геополитическое оружие. Судьба прав человека не беспокоит США. Мы видели, как они действовали в Афганистане и других странах. Совершенно очевидно, что США поступают по-скотски в отношении различных стран, в том числе стран мусульманского мира. Неда Прайса беспокоит данный вопрос, поскольку он понимает, что в Грузии их эпоха подходит к концу.Драка, перепалка и акция – как идет рассмотрение законопроектов об "иноагентах" в Грузии>>Данный закон окажет очищающее воздействие на Грузию. Вся система НПО и НКО преобразится: люди, которые отсиживаются в западных НПО, — ангажированы и субъективны, их действия подрывают государственную безопасность, Конституцию.Соответственно, эти люди (прим: в случае принятия закона) окажутся без финансирования. А вот те организации, которые действительно занимаются профильной работой, никуда не исчезнут. Они, наоборот, останутся, потому что им бояться нечего — они продолжат свою работу. Кто занимается наукой, кто занимается творчеством — они останутся. Если у тебя все прозрачно, то чего тебе бояться? Поэтому я считаю, что сектор НПО и НКО в Грузии очистится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика