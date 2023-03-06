https://sputnik-georgia.ru/20230306/draka-perepalka-i-aktsiya---kak-idet-rassmotrenie-zakonoproekta-ob-inoagentakh-v-gruzii-275477431.html

Драка, перепалка и акция – как идет рассмотрение законопроектов об "иноагентах" в Грузии

Драка, перепалка и акция – как идет рассмотрение законопроектов об "иноагентах" в Грузии

Законопроекты об иноагентах стали объектом критики как внутри страны, так и за ее пределами 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T11:31+0400

2023-03-06T11:31+0400

2023-03-06T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Обсуждение нового законопроекта об "иноагентах" в парламенте Грузии проходит на фоне словесного и физического противостояний и акции протеста.В парламенте зарегистрированы два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа". Рассмотрение законопроектов в четверг, 2 марта, в комитетах привело к противостоянию и драке между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиции. И на этот раз ситуация на заседании юридического комитета изначально была очень напряженной. По мнению оппозиционеров, принятие законопроекта "об иноагентах" отрицательно скажется на возможности получить статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, кроме того, они утверждают, что это вариант российского закона.Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Главе комитета Анри Оханашвили несколько раз пришлось призвать представителей оппозиции к соблюдению порядка. Он просил позволить представителю общественного движения "Сила народа" Гураму Мачавариани представить законопроект, однако шум не утихал.В итоге Оханашвили призвал службу приставов вывести из зала несколько оппозиционных депутатов и обеспечить порядок. Это опротестовал лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе."Ты без родины, ты человек без родины", – обратился Оханашвили к Вашадзе.А лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили пошел еще дальше и выразил свое недовольство, вступив в физическое противостояние с Оханашвили."Зачем устраивать спектакль?" - депутат от "Гирчи" о противниках закона об "агентах">>После этого служба приставов вывела из зала нескольких оппозиционных депутатов, в том числе Хабеишвили, Вашадзе, а также Давида Киркитадзе, Николоза Мачутадзе, Георгия Ботковели и Паату Манджгаладзе. В результате был объявлен технический перерыв."Это нарушение регламента, когда тем депутатам, которые хотят говорить о законе, вырубают микрофон. Председатель комитета не хочет, чтобы депутаты говорили с обществом с трибуны", – заявила оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе.Еще до начала комитетского слушания около здания законодательного органа начали собираться противники принятия закона. Протестующие закидали здание парламента яйцами. На месте была мобилизована полиция."Я считаю, что любой гражданин обязан опротестовать этот законопроект. Ожидания пессимистические. И сегодня, я думаю, что юридический комитет поддержит и вынесет (законопроект – ред.) на сессию", – заявил лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Параллельно в парламенте был введен режим ограниченного доступа. Как пояснили в парламенте, цель – защита безопасности депутатов, сотрудников аппарата и посетителей парламента, а также обеспечение условий работы."Это не заседание комитета, это – спецоперация. Все здание оцеплено спецслужбами. Это насильственная операция", – заявил бывший член "Единое нацдвижение", депутат Роман Гоциридзе.В настоящее время заседание юридического комитета продолжается в относительно спокойной обстановке. Акция протеста продолжается, участники развернули флаги Грузии и ЕС. Скандальная инициатива и реакцияПо мнению авторов законопроекта, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.Согласно законопроекту "О прозрачности иностранного влияния", агентами иностранного влияния являются исключительно юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Грузинский законопроект об "иноагентах" - все самое главное>>Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.После того, как противники начали заявлять, что этот законопроект основан на российском законе, "Сила народа" решила внести в парламент альтернативный проект – аналог американского FARA. Тогда критики заявили, что Грузии вообще не нужны такие законы, все это лишь поставит под удар евроинтеграцию страны.Авторы законопроекта, а также представители "Грузинской мечты" не раз заявляли, что американский закон неадекватно строгий и принятие в Грузии такого закона было бы неправильным. А первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по их словам, полностью соответствует стандартам прав человека.Тем не менее депутаты от "Грузинской мечты" намерены поддержать в первом чтении оба законопроекта, а далее отправить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Принят будет тот вариант, который получит лучшую оценку. Голосование планируется в конце июня.Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Уже известно, что президент Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето. Но по закону у парламента есть возможность преодолеть это вето."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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