https://sputnik-georgia.ru/20230306/v-berline-proveli-prezentatsiyu-turisticheskogo-potentsiala-gruzii-275500498.html

В Берлине провели презентацию туристического потенциала Грузии

В Берлине провели презентацию туристического потенциала Грузии

Для Грузии огромная честь предстать на ITB Berlin 2023 в статусе официальной страны хозяйки, заявил вице-премьер 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T18:54+0400

2023-03-06T18:54+0400

2023-03-06T18:54+0400

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туризм в грузии

международная туристическая выставка

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили провел презентацию о Грузии для представителей 200 средств массовой информации в Берлине, сообщает пресс-служба ведомства. Международная выставка ITB Berlin 2023, страной-хозяйкой которой в этом году довелось стать Грузии, продлится до 9 марта. Выставка откроется грандиозным грузинским концертом. Организаторы концерта обещают, что программа будет насыщенной и многообразной. На презентации были рассмотрены важные достижения Грузии в сфере туризма, экономической политики, торговли, транспорта, энергетики и других направлений. По его словам, приобретение такого важного статуса стало возможно с помощью максимально эффективного сотрудничества государственных и частных секторов, что, в свою очередь, является подтверждением сильной туристической индустрии. Давиташвили отметил, что Грузия, находящаяся между Европой и Азией, беспрепятственно объединяет аспекты разных культур и в то же время сохраняет свою несравненную идентичность. "Грузия в последние годы сделала важный шаг вперед в плане экономических реформ и экономического развития. Грузия формировалась как динамичная страна, которая имеет сильное обязательство для строительства современной и конкурентоспособной экономики и создания привлекательной бизнес-среды для местных и иностранных инвесторов", – подчеркнул Давиташвили. Крупнейшая международная туристическая выставка открывается в Берлине >>Особый акцент правительство ставит на улучшение авиасообщения, добавил Давиташвили, отметив, что Грузия сумела стать одним из быстро развивающихся турнаправлений в мире и приняла рекордное количество визитеров – почти в три раза больше, чем население страны. Доход составил 3,3 миллиарда долларов. "Все это убеждает нас, что страна провела эффективную и правильную политику, чтобы затем добиться значительных успехов в этом направлении", – отметил Давиташвили. Вместе с Давиташвили в пресс-конференции приняли участие управляющий директор Messe Berlin Дирк Хоффман, вице-президент департамента исследования и стратегии продукта Phocuswright Чарута Фадинс, президент туристической ассоциации Германии Норберт Фейбирг и представители правительственного и частного секторов. Премьер Грузии вылетел в Берлин для участия в церемонии открытия ITB Berlin >>Лозунг Грузии на ITB Berlin 2023 – "Безграничное гостеприимство". На торжественном гала-открытии будут присутствовать около 2,5 тысячи гостей высокого ранга из 181 страны мира. За день до непосредственного начала выставки, 6 марта, премьер-министр Грузии, как глава страны-хозяйки ITB Berlin, выступит перед публикой на церемонии открытия. В рамках гала-открытия выставки 6 марта пройдет специальное мероприятие "Безграничная грузинская культура". На мероприятии будет представлена история грузинской культуры, современное искусство, этно-джаз, классическая и электронная музыка, грузинский национальный балет и так далее. "Гарант незабываемого путешествия" – турвыставка в Берлине посвятила статью Грузии >>В день открытия выставки гости смогут ознакомиться с грузинской культурой, традициями и кухней. Около 80 представителей турсектора Грузии проведут презентацию на стенде Грузии, размещенном на 950 квадратных метрах. В рамках выставки пройдут дегустация грузинского вина и кулинарные мастер-классы. Будут представлены образцы ручной работы. К участию Грузии в крупнейшей туристической выставке в Берлине все готово >>Делегация из Грузии откроет дискуссию "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". В рамках выставки грузинская делегация примет участие в сессиях: "Круглый стол министров – формирование трансформации в глобальном масштабе" и "Гендерное равноправие в туризме". 7 марта замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили представит презентацию о туристическом потенциале Грузии. Национальная администрация туризма проведет презентацию о деловом туризме Грузии. 8 марта на турвыставке Берлина Грузия примет специальное мероприятие "Открытие приключенческого туризма в Грузии". Спикерами мероприятия будут руководители ассоциации горных гидов, ассоциации туроператоров и других организаций. Грузия будет страной-хозяйкой на международной выставке туризма в Германии>>Вместе с Национальной администрацией туризма в выставке примут участие около 80 компаний из Грузии, а также Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, туристические ассоциации, организации управления места назначения, 44 туроператоров и 23 гостиниц. В 2019 году, до пандемии коронавируса, выставка приняла 10 тысяч участников из 181 страны. Выставку посетили 160 тысяч гостей. Мероприятие освещали 500 представителей международных СМИ. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году и с тех пор приобрела мировую известность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, берлин, германия, леван давиташвили, мариам квривишвили, туризм в грузии, международная туристическая выставка